Inter | Spalletti Derby non è gara qualunque | mi aspetto un segnale

Inter - Spalletti : "Il derby dà e toglie molto. Serve una reazione doppia" : Non arriva alle vette di Rino Gattuso, che lo definisce una "finale mondiale" , ma ovviamente anche per Spalletti il derby di domani è gara "importantissima e mai come le altre". Il tecnico nerazzurro ...

Inter - Spalletti : 'Il derby non è mai una partita qualunque' : MILANO - 'È una partita importantissima. Non esiste nessuna condizione affinché il risultato del derby sia un risultato qualunque' , lo ha detto il tecnico dell' Inter Luciano Spalletti , alla Rai, ...

Inter - Spalletti Derby non è gara qualunque - siamo pronti : MILANO - L'Inter rincorre il Milan nelle vittorie dei Derby di coppa Italia. Sono, infatti, i rossoneri a comandare con 9 trionfi, i nerazzurri sono fermi a sette. 'È una partita importantissima. Non ...

Inter - Spalletti : 'Il derby non è una partita qualunque' : 'È una partita importantissima. Non esiste nessuna condizione affinché il risultato del derby sia un risultato qualunque': lo dice il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti, alla Rai, alla vigilia della ...

Inter - Spalletti : 'Derby da vincere - siamo pronti a dare più del 100 %' : Alla vigilia del derby di Coppa Italia contro il Milan, valido per i quarti di finale, l'allenatore dell' Inter , Luciano Spalletti , ha parlato a Rai Sport : 'È una partita importantissima, non esiste nessuna condizione affinché il risultato del derby sia un risultato qualunque . siamo pronti per giocare questa gara, dà l'accesso alla semifinale e ...

Coppa Italia - i convocati di Spalletti per Milan-Inter : difficoltà in difesa : Il tecnico dell’Inter, Luciano Spalletti, ha convocato 21 giocatori per il derby di domani sera contro il Milan, valido per i quarti di finale di Coppa Italia. Questa la lista: Portieri: 1 Handanovic, 27 Padelli, 46 Berni. Difensori: 7 Cancelo, 13 Ranocchia, 21 Santon, 29 Dalbert, 37 Skriniar, 55 Nagatomo, 98 Lombardoni. Centrocampisti: 5 Gagliardini, 10 Joao Mario, 11 Vecino, 20 Borja Valero, 77 Brozovic. Attaccanti: 9 Icardi, 17 Karamoh, ...

Inter - Spalletti : "Non possiamo sbagliare". Gattuso : "Derby come finale Mondiale" : Spalletti sa che il momento per l'Inter è delicato e ai microfoni di Premium Sport ha ammonito: 'Può essere un periodo importante, chiaramente queste avversarie hanno un valore alto, ma bisogna ...

Inter - Spalletti : Non possiamo sbagliare. Gattuso : Derby come finale Mondiale : Le due sconfitte consecutive patite contro Udinese e il Sassuolo hanno fatto suonare un piccolo campanello d'allarme in casa Inter. I nerazzurri sono ancora in piena corsa per il titolo e per la Champions League, ma questi due stop inaspettato hanno un po' minato le certezze dei nerazzurri che ora dovranno cercare un'inversione di tendenza per evitare di perdere terreno su Juventus e Roma. La partita contro il Sassuolo ha portato ...

Inter - il derby di Coppa per ritrovare la strada smarrita : Spalletti bacchetta tutti : Inter, il derby di Coppa per ritrovare la strada smarrita: Spalletti bacchetta tutti Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Inter, IL derby DI Coppa PER ritrovare LA strada smarrita – Domani sera a ‘San Siro’ si giocherà il derby di Coppa Italia tra Milan e Inter, valevole per i quarti di finale della competizione. Una sfida insolita per il ...

Mauro : 'Inter - la colpa è di Spalletti' Video : In casa Inter [Video]c'è un po di delusione per le due sconfitte subite in campionato contro l'Udinese e il Sassuolo che hanno portato non solo i nerazzurri a perdere il primo posto in classifica, ma li hanno portati anche a perdere contatto con la vetta visto che il Napoli e la Juventus ora hanno rispettivamente quattro e cinque punti di vantaggio. Ora arriva una settimana molto delicata visto che mercoledì c'è il derby di Milano contro il ...

Calciomercato Inter : una telefonata di Spalletti per sbloccare l'affare Video : Il Calciomercato invernale di riparazione è ormai alle porte e l'Inter cerchera' di giocare in anticipo su alcune operazioni per cercare di regale a Luciano #Spalletti i giusti rinforzi. E' questa quindi la strategia dei nerazzurri, come quella che servì per prendere Milan Skriniar, quando Walter Sabatini e Piero Ausilio sbaragliarono la concorrenza. Ora il difensore classe 1995 è finito nel mirino dei più grandi club europei, [Video] ma almeno ...

Inter - Spalletti : 'Periodo importante - dobbiamo vincerle tutte' : Lo sa molto bene il tecnico Luciano Spalletti che, Intercettato in esclusiva da ' Premium Sport ', ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: ' Può essere un periodo importante per noi, chiaramente ...

Spalletti : "Sarà un periodo importante per l'Inter" : Luciano Spalletti, allenatore dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Premium Sport commentando il cammino della sua squadra: "Il nostro calendario? Questo può essere e sarà sicuramente un periodo molto importante per noi, chiaramente le nostre avversarie hanno un valore alto e ...

Spalletti : 'Inter - ora vinciamole tutte' : ... Fiorentina e Roma in campionato): ' Tutte queste avversarie hanno un valore alto ma bisogna vincere tutte le partite ', ha dichiarato il tecnico a Premium Sport. Spalletti, che ha concesso un Natale ...