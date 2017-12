INNAMORATI CRONICI Su Canale 5 il film con Meg Ryan e Matthew Broderick oggi 26

INNAMORATI CRONICI - film stasera in tv su Canale 5 : trama e curiosità : Innamorati Cronici è uno dei film in onda stasera in tv martedì 26 dicembre 2017 in seconda serata su Canale 5 alle ore 23:00. Diretto da Griffin Dunne è interpretato da Kelly Preston, Tcheky Karyo, Matthew Broderick, Meg Ryan. La trama segue le vicende di un astronomo abituato a lavorare con cannocchiali e telescopi e una donna che ama girare in moto. Entrambi sono stati abbandonati dai fidanzati e si incontrano in una ...