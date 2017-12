: Infortunio #Donnarumma, problemi per il portiere del #Milan: le ultime - CalcioWeb : Infortunio #Donnarumma, problemi per il portiere del #Milan: le ultime -

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 26 dicembre 2017)– Si avvicina la gara di Coppa Italia traed Inter, una partita fondamentale soprattutto per la squadra rossonera. Gli uomini di Gattuso stanno infatti attraversando un momento difficilissimo e la panchina dell’allenatore rossonero già traballa, già dal derby ildeve svoltare. Nel frattempo secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ piccolo problema all’inguine per, ildovrebbe essere comunque in campo dal primo minuto. Questa la probabile formazione del(4-3-3):; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Biglia, Locatelli; Suso, Kalinic, Bonaventura. L'articoloper ildel: lesembra essere il primo su CalcioWeb.