Infortunio Caicedo | problema per l’attaccante | in campo subito Immobile

Infortunio Caicedo - sospetta lesione : per Inzaghi è emergenza in attacco! : Infortunio Caicedo – Solo gli infortuni possono rovinare il cammino straordinario della Lazio in questa stagione. Con l’Udinese sarà un banco di prova importante per capire se nonostante le avversità i biancocelesti avranno la forza di rimanere nelle zone alte della classifica. Per la gara con i friulani, oltre alla quasi certa assenza di Immobile, non ci sarà neppure il suo sostituto Felipe Caicedo. L’attaccante ecadoregno, ...