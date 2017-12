Incendi Piemonte : piano straordinario per il ripristino dei territori : La Regione Piemonte predisporrà un piano straordinario per il ripristino dei territori interessati nel corso del 2017 dagli Incendi boschivi. Lo ha deciso la giunta, su proposta dell’assessore Valmaggia. Particolare riguardo sara’ rivolto alla messa in sicurezza dei territori che possono provocare situazioni di rischio per la pubblica incolumità e alla tutela di valori ambientali e paesaggistici. La redazione del documento – ...

Incendi Piemonte : la Regione revoca lo stato di massima pericolosità : La Regione Piemonte, dopo quasi due mesi, ha revocato lo stato di massima pericolosità per gli Incendi boschivi, in quanto sono cessate le condizioni che avevano portato all’attivazione lo scorso 10 ottobre. La decisione è stata presa sulla base della situazione meteo in atto e prevista dal Centro funzionale Arpa Piemonte. I roghi divampati nel mese di ottobre hanno distrutto 5 mila ettari: le aree più colpite sono state la Valle di Susa, ...

Un vasto Incendio boschivo, divampato ieri pomeriggio, minaccia le case della frazione Salto di Cuorgnè, nel Torinese: il sindaco, data l'aria irrespirabile in zona, ha firmato l'ordinanza di chiusura della scuola. Alcune stalle sono state evacuate in via precauzionale. Sul posto Aib e vigili del fuoco, che lavorano senza sosta per contenere il rogo.

Incendi Piemonte : resta in vigore lo stato di massima pericolosità : Non e’ stato ancora revocato lo stato di massima pericolosità per gli Incendi boschivi in Piemonte, in vigore dal 10 ottobre scorso. Lo ricorda il settore di Protezione civile e AntIncendi boschivi della Regione. “Le condizioni meteorologiche in atto, diffuse dal bollettino di previsione del pericolo Incendi emesso giornalmente da Arpa Piemonte, – viene spiegato – non consentono di abrogare il decreto”. Dopo i roghi ...

Nuovi Incendi vengono segnalati in Piemonte, in Val di Susa, nella zona di Villardora: i vigili del fuoco assicurano che la situazione è sotto controllo. Le cause dei roghi, alimentati dal vento, sono sconosciute, ma non si esclude il dolo. A fine ottobre, una serie di Incendi aveva distrutto oltre 3mila ettari di bosco in tutta la regione.

Incendi - lotta ai roghi boschivi : lavoro di squadra in Toscana e Piemonte : Un lavoro di squadra tra gli operatori antIncendi boschivi (Aib) di due regioni tra le piu’ boscate d’Italia per migliorare le tecniche di attacco al fuoco. Le organizzazioni regionali antIncendi boschivi di Toscana e Piemonte sono impegnate in un confronto tecnico/operativo sui principali Incendi del 2017, in occasione del primo incontro di cooperazione Aib, in programma domani, 23 novembre e venerdi’ 24 novembre al Centro di ...

Incendi - Piemonte : “Permane lo stato di massima pericolosità” : Il settore di Protezione civile e AntIncendi boschivi della Regione Piemonte avvisa che è ancora in vigore lo stato di massima pericolosità Incendi boschivi su tutto il territorio regionale, dichiarato dal 10 ottobre 2017. Le condizioni meteorologiche in atto, diffuse dal bollettino di previsione del pericolo Incendi emesso giornalmente da Arpa Piemonte, non consentono di revocare lo stato di massima pericolosità, che non è cessato con il ...

Incendi Piemonte : caccia sospesa per tutta la stagione venatoria nelle aree colpite : La Giunta regionale di Sergio Chiamparino, ha approvato oggi un provvedimento a tutela della fauna e delle zone colpite presentato dall’assessore Giorgio Ferreroaccia: la caccia sarà sospesa per tutta la stagione venatoria in Piemonte nelle aree interessate dagli Incendi e in quelle circostanti. Nel dettaglio, il provvedimento blocca la caccia oltre il 30 novembre, limite precedentemente fissato, fino alla fine della stagione venatoria ...

Piemonte : Incendi in Valle di Susa - tre inchieste in procura : La procura di Torino ha aperto tre fascicoli di indagine in riferimento agli incendi che nelle scorse settimane hanno colpito la Valle di Susa: si procede a carico di ignoti, l’ipotesi è quella del dolo. Il reato ipotizzato è l’incendio boschivo, che prevede condanne dai 4 ai 10 anni in caso di dolo: possono aumentare della metà se vi è danno “grave, esteso e persistente all’ambiente“. L'articolo Piemonte: incendi ...

Intervento dei Vigili del fuoco e dei volontari Aib per un Incendio in un bosco del Cuneese: trovati nell'area cinque inneschi e una tanica di benzina. Le fiamme, scoppiate sulla collina di Monserrato, nel territorio del Comune di Borgo San Dalmazzo (Cuneo), sono state domate in mezz'ora. Cuneo e Torino sono le province maggiormente colpite dagli Incendi nelle ultime settimane.

Quanto è grave la situazione Incendi in Piemonte : Vigili del fuoco e volontari ancora al lavoro in Valsusa ma oggi la situazione sembra essere in miglioramento, grazie alla diminuzione del vento. E' stata una notte difficile per la valle di Susa e la val Cenischia, con il fronte del fuoco esteso per chilometri e sceso pericolosamente vicino alle case. Per ragioni di sicurezza, gran parte dei mompanteresi sono stati evacuati ma l'opera dei vigili del fuoco e delle squadre ...

Incendi Piemonte : emergenza finita - ma resta il pericolo boschi : E’ praticamente terminata l’emergenza Incendi in Piemonte. Lo conferma la Regione, informando che i vasti roghi che hanno incenerito migliaia di ettari di foreste e pascoli, “sono stati domati, o messi sotto controllo, o in bonifica o estinti completamente. Allo stesso modo anche oltre 150 Incendi di minore entita’ sviluppatisi nelle diverse province Piemontesi”. Per il definitivo ritorno alla normalita’, ...

