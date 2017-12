Gatto smarrito 10 anni fa viene ritrovato ustionato dopo gli Incendi della California : E vista la grave situazione causata dagli incendi anche sul mondo animale, i Thompson avevano proprio deciso di accogliere un gattino scampato alle fiamme alla ricerca di una casa. Ma mai avrebbero ...

Usa - l’Incendio Thomas devasta la California : è il maggiore della storia [FOTO] : 1/27 LaPresse/Reuters ...

Il “Thomas fire” - uno degli Incendi che da settimane interessano la California - è diventato il più grande nella storia dello stato : Il “Thomas fire”, uno dei diversi incendi che da settimane interessano il sud della California, è diventato il più grande nella storia dello stato da quando esistono i dati, cioè dal 1932. L’incendio ha bruciato circa 110mila ettari di terreno, 1100 The post Il “Thomas fire”, uno degli incendi che da settimane interessano la California, è diventato il più grande nella storia dello stato appeared first on Il Post.

Incendi in California : il “Thomas Fire” il più grave di sempre nella storia dello Stato : L’Incendio divampato lo scorso 4 dicembre in California, a nord di Los Angeles è Stato definito il peggiore nella storia dello Stato USA: ha finora devaStato 1.106 chilometri quadrati di terreno. Il “Thomas Fire” è scoppiato nelle contee di Ventura e di Santa Barbara: le fiamme sono state contenute solo al 65%. Due le vittime: un vigile del fuoco morto mentre era impegnato nello spegnimento dell’Incendio e una donna ...

Gli Incendi in California non sono ancora stati spenti : E anzi il più grosso, soprannominato Thomas, potrebbe diventare il più esteso nella storia dello stato The post Gli incendi in California non sono ancora stati spenti appeared first on Il Post.

Brucia la California - Incendio più grande di New York : In azione 6mila pompieri, carbonizzati 230mila ettari L'articolo Brucia la California, incendio più grande di New York proviene da VanityFair.it.

Gli Incendi in California ora sono più grandi di New York e Boston messe insieme : E le fotografie continuano a essere incredibili: si pensava che le fiamme si stessero spegnendo, invece crescono The post Gli incendi in California ora sono più grandi di New York e Boston messe insieme appeared first on Il Post.