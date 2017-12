Volley - Ivan Zaytsev : “Lo strappo con l’Italia? Si ricuce. Vorrei più considerazione a Perugia - sono propenso all’attacco” : Ivan Zaytsev sta avendo un avendo di stagione un po’ di contratto nel ruolo di schiacciatore a Perugia e analizza il suo momento in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport: “Io sono sempre ipercritico nei miei confronti quindi non pos sono essere soddisfatto. sono abituato sicuramente a realizzare più punti e Vorrei farne di più. Vorrei essere considerato di più in attacco, non mi arr Ivan o tantissimi palloni, il gioco ...

Volley - SuperLega 2017-2018 – Il volo di Perugia - la crisi di Trento - Modena e Civitanova inseguono. Le big ci sono - ma le outsider… : Trento è ufficialmente in crisi, Perugia continua a volare, Modena e Civitanova cercano di rimanere in scia. sono queste le risposte che arrivano a metà del girone d’andata della SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. I Block Devils hanno vinto lo scontro diretto con la Diatec e sono tornati in possesso del primo posto in classifica: 11 vittorie stagionali consecutive (sette in campionato) e tre punti di vantaggio ...