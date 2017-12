Il tifone Tembin si indebolisce prima di raggiungere il Vietnam | declassato a

Vietnam : tifone Tembin - migliaia evacuati : (ANSA) - HANOI, 25 DIC - Centinaia di migliaia di persone nel Delta del Mekong in Vietnam sono state evacuate mentre la regione si prepara per l'arrivo del tifone 'Tembin', lo stesso che ha sferzato ...

Il tifone Tembin si dirige verso il Vietnam : al via l’evacuazione di un milione di persone : In vista dell’arrivo del tifone Tembin, il Vietnam si prepara ad evacuare un milione di persone nell’area interessata dal “landfall”: Tembin si abbatterà sul Paese dopo avere devastato le Filippine provocando nell’arcipelago alluvioni, frane e oltre 240 morti. La commissione per la prevenzione dei disastri del Vietnam ha reso noto che si è già provveduto all’evacuazione di 74mila persone. Per oggi è stata ...

Il tifone Tembin lascia le Filippine : 200 morti - ora si dirige verso il Vietnam : Il tifone Tembin si è allontanato dalle Filippine, dove ha provocato la morte di circa 200 morti e almeno 159 feriti. Il servizio meteorologico nazionale Pagasa ha reso noto che si è rafforzata e si è addentrata nel Mar cinese meridionale cominciando a dirigersi verso il Vietnam, dove dovrebbe effettuare il “landfall”. Tembin dovrebbe colpire la città di Ho Chi Minh e il Delta del Mekong con venti a 135 km/h e onde di 3 metri lungo ...

tifone Tembin - Filippine : incendio in centro commerciale - almeno 37 morti : Le autorità hanno decretato le morte di circa 37 persone rimaste intrappolate nell’incendio divampato in un centro commerciale di Davao, nel sud delle Filippine. Il vicesindaco della città ha annunciato che secondo l’ufficio di protezione degli incendi non vi sono possibilità di trovare in vita le persone disperse. La maggior parte erano dipendenti di un call-center aperto 24 ore su 24 all’ultimo piano ...

Filippine : il tifone Tembin provoca incendio in un centro commerciale - una vittima e 36 dispersi : Un incendio è scoppiato in un centro commerciale di Davao City, nel sud delle Filippine, già in ginocchio per il passaggio del tifone Tembin che ha provocato almeno 200 morti: vi sarebbe una vittima accertata e almeno 36 dispersi, che si teme siano morti, spiegano le autorità, secondo cui le fiamme sono divampate, poco dopo l’apertura di ieri mattina, nel settore mobili al terzo piano del mall e si sono rapidamente propagate in tutto ...

