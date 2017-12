Il numero di figli consigliato per rimanere giovani e belle - secondo uno studio : Ogni bambino messo al mondo , spiegano i ricercatori, aumenta lo stress ossidativo , una sorta di squilibrio chimico responsabile dell' invecchiamento precoce . Nello studio le fotografie di donne di ...

Elisa Isoardi / "Matteo Salvini? Il mio fan numero uno - ma sa essere anche critico" : Elisa Isoardi parla dell'amore per Matteo Salvini e del suo lavoro con la trasmissione TV "Buono a sapersi", la conduttrice sta vivendo un momento d'oro che non vuole perdere.(Pubblicato il Fri, 22 Dec 2017 16:22:00 GMT)

Presunte tangenti al governo nigeriano : rinviato a giudizio il numero uno di Eni Descalzi : Il filone e quello sulle Presunte tangenti pagate a uomini del governo nigeriano, in cambio dello sfruttamento di uno dei più grandi giacimenti di petrolio al mondo. L'accusa ipotizzata dai pm Fabio ...

IL PUNTO SUL MERCATO – A destra l’obiettivo numero uno è Berardi : scambio col Sassuolo? : Tutto su Domenico Berardi per risolvere le carenze in attacco, stretta invece per Sime Vrsaljko, per quanto riguarda il sostituto di Faouzi Ghoulam che ad oggi farebbe davvero comodo al Napoli. Cristiano Giuntoli continua a studiare le mosse giuste per gennaio e sta allacciando trattative di calcioMERCATO su più fronti, allo scopo di risolvere le criticità che sono […] L'articolo IL PUNTO SUL MERCATO – A destra l’obiettivo ...

IL PUNTO SUL MERCATO – A destra l’obiettivo numero uno è Berardi : scambio col Sassuolo? : Tutto su Domenico Berardi per risolvere le carenze in attacco, stretta invece per Sime Vrsaljko, per quanto riguarda il sostituto di Faouzi Ghoulam che ad oggi farebbe davvero comodo al Napoli. Cristiano Giuntoli continua a studiare le mosse giuste per gennaio e sta allacciando trattative di calcioMERCATO su più fronti, allo scopo di risolvere le criticità che sono […] L'articolo IL PUNTO SUL MERCATO – A destra l’obiettivo ...

Juventus - Buffon : “Dybala può diventare il numero uno in assoluto” : Juventus, Buffon: “Dybala può diventare il numero uno in assoluto” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus, DICHIARAZIONI Buffon- Il portiere della Juventus, Gianluigi Buffon, è in lizza per un premio ai Gazzetta Awards. L’estremo difensore bianconero ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo compagno di squadra Paulo Dybala. “Non ...

Sticchi Damiani nominato vice presidente della FIA. numero uno Aci : 'l'Italia esce ancora una volta rafforzata' : ROMA - L'Assemblea generale della Fia, riunita oggi a Parigi, ha nominato il presidente dell'Automobil Club d'Italia Angelo Sticchi Damiani vice presidente mondiale sport della...

Dan Peterson si sposa a 81 anni : 'Amici sportivi - per me Laura numero uno!' : A dare la lieta novella è stato lo stesso Peterson, attraverso un'intervista alla 'Gazzetta dello Sport', in cui annuncia che convolerà a nozze cattoliche con l'amata Laura, conosciuta a Milano a ...

Classifiche Spotify : Drake - per 2 anni al numero uno - è stato spodestato da un collega : Classifiche Spotify: Drake, per due anni al primo posto, è stato spodestato da un suo collega di Redazione Web / pubblicato 58 minuti fa Spotify , il servizio musicale che offre lo streaming on demand di diversi brani, ha stilato una serie di Classifiche riguardo il 2017. Il rapper Drake , che nel 2015 e nel 2016 si è aggiudicato il riconoscimento di artista più ascoltato su ...

Nuoto : chi raccoglierà l’eredità di Filippo Magnini? Nicolò Martinenghi l’indiziato numero uno : Sabato 2 dicembre 2017, 1’45?10 nella serie 1 dei 200 stile libero maschili degli Assoluti invernali 2017 in vasca corta a Riccione. Riferimenti che rimarranno chiari nella memoria di Filippo Magnini, degli appassionati di Nuoto e degli sportivi italiani. Uno degli atleti italiani più vincenti della storia del nostro movimento natatorio ha deciso di dire basta ed appendere cuffia e costume al chiodo. 4 medaglie mondiali (2 ori, 1 argento ed 1 ...

Nuoto : chi raccoglierà l’eredità di Filippo Magnini? Nicolò Martinenghi l’indiziato numero uno : Sabato 2 dicembre 2017, 1’45?10 nella serie 1 dei 200 stile libero maschili degli Assoluti invernali 2017 in vasca corta a Riccione. Riferimenti che rimarranno chiari nella memoria di Filippo Magnini, degli appassionati di Nuoto e degli sportivi italiani. Uno degli atleti italiani più vincenti della storia del nostro movimento natatorio ha deciso di dire basta ed appendere cuffia e costume al chiodo. 4 medaglie mondiali (2 ori, 1 argento ed 1 ...

L'aereo da trasporto numero uno al mondo atterra in Friuli - ecco perchè : Quello che ha fatto scalo all'aeroporto del Friuli Venezia Giulia alle 11.30 di oggi, lunedì 27 novembre, è L'aereo da trasporto numero uno al mondo. L'Antonov AN124 UR82007, di fabbricazione ucraina,...

Tale e Quale Show 2017 - Il torneo / Marco Carta - esibizione da numero uno. Chi sarà il vincitore? (Semifinale) : Questa sera, venerdì 24 novembre, alle 21.25 su Rai 1 va in onda la seconda puntata del torneo di Tale e Quale Show, il varietà condotto da Carlo Contti. Ecco le esibizioni della serata.(Pubblicato il Fri, 24 Nov 2017 22:02:00 GMT)

Swiss National Bank : la banca centrale svizzera è diventata l'hedge fund numero uno al mondo : La Swiss National Bank è diventata l'hedge fund numero uno al mondo. Parola di John Mauldin, tra gli esperti del degli hedge fund più ascoltati al mondo, fondatore del sito Mauldin Economics. Mauldin riprende la definizione dal suo collega Dennis Gartman , economista, con una lunga esperienza nel mercato dei capitali, ora presidente dell'Akron ...