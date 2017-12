Il M5S non è come il Partito Comunista Governo Di Maio? Utile all' Italia perché

Elezioni - dal Pd fragile nelle Regioni rosse al primato del M5S che non produce seggi : la fuga per la vittoria del centrodestra : Presente tutto quello che è stato scritto nelle ultime settimane sullo stato di salute del Partito Democratico? Non è vero niente. Il Pd infatti oggi sta peggio di come si è raccontato finora. Sta parecchio peggio rispetto allo scorso anno di questi tempi (ha perso 8, 9, 10 punti, a seconda dell’istituto di rilevazione), sta molto peggio rispetto alle Elezioni politiche del 2013, quelle della “non vittoria” di Pierluigi ...

Ius Soli - scaricabarile tra il Pd e il M5S : “Non abbiamo i numeri”. “Ipocrisia”. E Avvenire : “Mossa da ignavi” : Da ultimo mancato impegno della legislatura quasi conclusa a primo terreno di scontro per la campagna elettorale che si aprirà a breve: lo Ius Soli continua a infiammare il dibattito politico. Ad alimentare le polemiche è il fatto che il disegno di legge sulla cittadinanza sia stata respinto dal Senato per mancanza del numero legale di presenti. “Promessa mancata e occasione persa per rendere più coesa nostra società. 800.000 ragazze e ...

Ius Soli - scaricabarile tra il Pd e il M5S : “Non abbiamo numeri”. “Ipocrisia”. E Avvenire : “Mossa da ignavi” : Da ultimo mancato impegno della legislatura quasi conclusa a primo terreno di scontro per la campagna elettorale che si aprirà a breve: lo Ius Soli continua a infiammare il dibattito politico. Ad alimentare le polemiche è il fatto che il disegno di legge sulla cittadinanza sia stata respinto dal Senato per mancanza del numero legale di presenti. “Promessa mancata e occasione persa per rendere più coesa nostra società. 800.000 ragazze e ...

M5S - l’elettrice vuole Giannulli ministro in un governo Di Maio - ma lui taglia corto : “Non se ne parla nemmeno” : Lo storico Aldo Giannuli, già consulente del M5s sulla legge elettorale e considerato tradizionalmente vicino al Movimento 5 stelle, smentisce con tutte le forze di voler fare il ministro di un futuro governo Di Maio L'articolo M5s, l’elettrice vuole Giannulli ministro in un governo Di Maio, ma lui taglia corto: “Non se ne parla nemmeno” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Regionali Lazio - Lombardi (M5S) a Zingaretti : Regione non è tu : Roma, 21 dic. (askanews) 'Caro Nicola Zingaretti non è fango, è verità. Ci sono le carte. E i cittadini meritano la verità, meritano rispetto. Sulla sua indagine in Mafia Capitale, su Etruria, sulle ...

Rifiuti : M5S - Orlando non può decidere su Bellolampo : Palermo, 21 dic. (AdnKronos) - "La prima città che dovrebbe vedersi chiuse le porte della discarica è proprio Palermo, la cui amministrazione, guidata dal sindaco Orlando, è in pieno fallimento sul fronte della gestione dei Rifiuti con una raccolta differenziata che non solo non decolla, ma non esis

Etruria - Ghizzoni su Carrai : “Amico - non interlocutore politico”. Al M5S : “Fondazione Open? Sono un asociale…” : “Per me Carrai era un amico, una persona che conoscevo, non ho pensato al suo ruolo (in quel momento ndr), lui stesso nella mail dice ‘mi è stato chiesto di…'” Lo ha detto l’ex ad di Unicredit Federico Ghizzoni in commissione di inchiesta sulle banche commentando la mail di Marco Carrai in cui quest’ultimo lo sollecitava su Banca Etruria. “Non l’ho mai considerato un interlocutore politico” ...

Berlusconi contro i M5S : le pensioni non si toccano : Roma «Con noi il centrodestra può raggiungere il 40% necessario a governare». Non solo una quarta gamba, ma un nuovo soggetto politico capace di fornire all'alleanza un contributo reale, con un radicamento e una struttura territoriale.È il giorno del battesimo di «Noi con l'Italia», il nuovo partito creato da sei soci costituenti: Saverio Romano di Cantiere popolare, Raffaele Fitto di Direzione ...

Sondaggi - M5S vale quanto l’intero centrosinistra. Il centrodestra aumenta nonostante il calo di Forza Italia : Il Movimento Cinque Stelle vale quanto il centrosinistra tutto insieme. Il centrodestra schizza in alto nonostante un mini-crollo di Forza Italia. Liberi e Uguali arranca, il Pd cala ancora. E’ la sintesi del Sondaggio settimanale di Emg-Acqua per il TgLa7. La notizia della settimana, nel suo piccolo, è proprio la retromarcia del partito di Silvio Berlusconi che registra un -0.7. Il motivo principale del calo è lo scontro ingaggiato da ...

Raggi - non mi ricandido - c'è regola M5S : (ANSA) - ROMA, 19 DIC - "In base alla regola dei due mandati direi di no": così la sindaca di Roma, Virginia Raggi, a margine di una conferenza risponde a chi le chiede se intende ricandidarsi a ...

Salvini : Lega non sarà stampella per "governo-spelacchio" M5S : Roma, 19 dic. (askanews) - "Escludo che saremo la stampella del Movimento 5 Stelle, cambiano frequentemente idea". Lo ha detto Matteo Salvini prima di partecipare ad un confronto sulla Flat Tax ...

Roma - Raggi : “Non mi ricandido - le regole del M5S sono chiare. Un successo arrivare viva a fine mandato” : “In base alla regola dei due mandati direi di no”. Così la sindaca di Roma Virginia Raggi a margine di una conferenza risponde a chi le chiede se intende ricandidarsi a sindaco dopo la fine di questo mandato. Di recente è scoppiato il caso di Fabio Fucci, sindaco di Pomezia, entrato in rotta con il M5S proprio perché si vuole ricandidare, ma il primo mandato lo aveva già fatto come consigliere d’opposizione, così come la Raggi. ...

Roma - Raggi : "Non mi ricandido a sindaco - cè vincolo M5S sui due mandati" : Virginia Raggi, non si ricandiderà a sindaco di Roma in base alla regola sottoscritta con il M5s secondo cui non si possono sottoscrivere più di due mandati elettivi. La precisazione del numero uno ...

Roma - legale exM5S : regole non impediscono a Fucci di candidarsi : Roma, 19 dic. (askanews) 'Regolamento alla mano, fermo restando che questo regolamento è stato impugnato di fronte a diversi Tribunali della repubblica, l'unico riferimento normativo a questo limite ...