La penultima puntata di Gomorra La Serie su Rai4 : il tradimento di Ciro e il suo lato oscuro : Il lato oscuro di Ciro è uno dei punti di forza di questa penultima puntata di Gomorra La Serie in onda oggi, 23 dicembre, su Rai4. Un doppio episodio che apre la strada verso il finale drammatico e crudo della prima stagione. All'epoca non conoscevamo ancora bene il "progetto" Gomorra e solo oggi, alla luce del finale della terza stagione andato in onda ieri sera su Sky Atlantic, possiamo capire fino in fondo quello che è il destino di ...

Salvatores 'Il mio ragazzo invisibile è cresciuto e affronta il suo lato oscuro' - Cinema - Spettacoli : 'Tutti dobbiamo fare i conti con il nostro lato oscuro. Si chiama diventare adulti'. Gabriele Salvatores torna raccontarci Il ragazzo invisibile e la Seconda generazione del titolo riguarda anche la ...

Neofascisti contro la libertà di stampa - figli del lato oscuro dell'Italia Video : 4 Forza Nuova ha ottenuto ciò che voleva, ponendosi sotto i riflettori di un'intera nazione. Nel recente passato i militanti di estrema destra si erano limitati a rievocare anacronistiche iniziative, come l'anniversario della marcia su Roma o le 'memorie di camerati caduti'. Gli appelli sulla recrudescenza di determinate ideologie di stampo fascista sono stati comunque lanciati, ma sovente chi lo ha fatto è stato tacciato di ...

Il lato oscuro del Bitcoin : La cifra, calcolata dal Bitcoin Energy Consumption Index di Digiconomist, fa sì che l'ecosistema Bitcoin, se fosse uno Stato, sarebbe sessantunesimo al mondo per consumo elettrico. Emettere ...

Dalla chat alle minacce e alle foto hot : "Mia figlia risucchiata nel lato oscuro del Web" : Tutto comincia con una innocua chat, poi lividi, foto intime, proposte oscene: così è iniziato l'incubo per una 13enne. La famiglia ha denunciato l'accaduto alla polizia postale, come racconta una donna veronese a Tgcom24

Il secondo trailer di The Crown 2 esplora il lato oscuro e ribelle del Principe Filippo (video) : Il secondo trailer di The Crown 2 accende i riflettori sulla già tesa relazione tra la regina Elisabetta II e il Principe Carlo. Modello tradizionalista lei, spirito ribelle lui, la coppia reale è al centro di diversi scandali a causa proprio del comportamento burrascoso del marito della sovrana. Come se non bastasse, il regime britannico deve affrontare la complicata crisi di Suez del 1956 che causerà rumore nel governo inglese. The Crown 2 ...

"Ho raccontato a fumetti Manson - il lato oscuro della Summer of Love" : Il suggerimento di Piccioni non è stato un caso: per le Edizioni Inkiostro scrivo la serie Paranoid Boyd, con tematiche non dissimili dal mondo di Manson e il mio modo di raccontare, così lisergico e ...

Il lato oscuro di Rosy Abate : coppia minacciata al telefono dopo la diffusione del loro numero nella fiction : Una coppia di Domodossola in Piemonte ha vissuto un vero e proprio incubo dopo il debutto televisivo di Rosy Abate, domenica 12 novembre: il primo episodio della fiction, spin-off di Squadra Antimafia, ha infatti innescato una serie di telefonate all'indirizzo dei coniugi, tra curiosi e vere e proprie minacce. Il motivo è presto detto: nella puntata di domenica si è visto un criminale porgere a Rosy, interpretata da Giulia Michelini, un ...

Speciale 'The Place' : 'E' il film sul lato oscuro di ognuno di noi'. Parlano Genovese - Giallini e Mastandrea : Speciale 'The Place' di Alvaro Moretti Dopo il grande successo e le grandi riflessioni sociali provocate da Perfetti Sconosciuti, Paolo Genovese torna con un film che mette in discussione il bene e il ...

Francia - il lato oscuro della destra : donne di FN vittime di molestie? : Diverse donne, militanti del Front National, sarebbero state vittime di molestie da parte dei colleghi uomini del partito di estrema destra francese. Così l'effetto domino idealmente aperto dal cinema di Hollywood, con il caso Weinstein che ha avuto ripercussioni anche in Italia, e proto in diversi ambiti professionali, tra cui il settore medico e quello delle forze dell'ordine, tocca per la prima volta anche la politica. Le anticipazioni di 'Le ...

"Attori bambini drogati - molestati dopo aver ottenuto la fiducia delle famiglie" : un documentario svela il lato oscuro di Hollywood : Giovani attori drogati, costretti a bere alcool o molestati dopo aver ottenuto la fiducia delle famiglie. "Il film che Hollywood non vuole che tu veda": così è stato soprannominato il documentario "An Open Secret" che denuncia le molestie sessuali subite dagli attori bambini nell'industria cinematografica. Il lungometraggio è uscito nel 2015 ma solo ora, in seguito allo scandalo che ha coinvolto il produttore Harvey ...

"Last Flag Flying" - quando i veterani raccontano il lato oscuro della politica militare Usa : Di Laura Caporusso e Denise PennaAvreste mai pensato di trovare Steve Carrell, Bryan Cranston e Lawrence Fishburne insieme? Ci è riuscito il regista Richard Linklater che li ha scelti per il suo ultimo film "Last Flag Flying" in concorso alla Festa del Cinema di Roma.Larry "Doc" Shepherd raduna due suoi commilitoni della Guerra del Vietnam, lo scapestrato Sal Nealon e il pastore Richard Mueller, per recuperare la salma del figlio Larry ...

Web monopoli : il lato oscuro dei giganti della Rete : Alfieri di questa visione del mondo erano le aziende che operavano sul web e che apparivano piccoli David che con le loro fionde virtuali cercavano di abbattere in cattivi Golia della 'old economy'. ...

Da It al Joker - i clown al cinema : il lato oscuro del pagliaccio : Nel film la connessione della figura del clown con le dinamiche della vita politica e sociale di un Paese, in questo caso in relazione al logorante regime franchista, viene esplicitata all'interno ...