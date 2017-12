: Il dissidente cinese Wu Gan condannato: Sovversione del potere statale - AdrMontanaro : Il dissidente cinese Wu Gan condannato: Sovversione del potere statale - salvodimartino6 : RT @cjmimun: Coppia artisti francesi scompare in Cina dopo murales per Xiaobo Avevano disegnato un affresco in omaggio al dissidente cinese - cjmimun : Coppia artisti francesi scompare in Cina dopo murales per Xiaobo Avevano disegnato un affresco in omaggio al dissidente cinese - idealiberale : Il «Buon compleanno» del dissidente cinese alla figlia prima della cattura - ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: #HuaYong Il dissidente cinese e gli auguri alla figlia prima della cattura video -

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di martedì 26 dicembre 2017) In Cina è conosciuto per portare avanti campagne a favore dei diritti umani con ironia e umorismo. E per questo lo hannoa otto anni di prigione per "contro ildello Stato". Al termine di un processo cominciato il 14 agosto, il tribunale di Tianjin hail blogger eWu Gan a scontare otto anni di carcere e alla privazione per cinque anni dei diritti politici.Come era già successo all'inizio del processo, la polizia ha impedito ai giornalisti di entrare nel tribunale. La sentenza è arrivata nelle stesse ore in cui un altro notissimo avvocato, Xie Yang, che nei mesi scorsi aveva denunciato di essere stato torturato durante la detenzione, è statoper "". Questo reato viene solitamente attribuito agli attivisti che si battono per i diritti umani in Cina. È lo stesso che è ...