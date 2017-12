Il dissidente cinese Wu Gan condannato : Sovversione del potere statale : In Cina è conosciuto per portare avanti campagne a favore dei diritti umani con ironia e umorismo. E per questo lo hanno condannato a otto anni di prigione per "Sovversione contro il potere dello Stato". Al termine di un processo cominciato il 14 agosto, il tribunale di Tianjin ha condannato il blogger e dissidente Wu Gan a scontare otto anni di carcere e alla privazione per cinque anni dei diritti politici.Come era già ...