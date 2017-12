Il Ciclone Oggi in tv su Italia 1 | curiosità sul film con Leonardo Pieraccioni 26

IL Ciclone/ Il film di Leonardo Pieraccioni con Lorena Forteza (oggi - 26 dicembre 2017) : Oggi in prima serata su Italia 1 sarà trasmesso il film comico dal titolo Il CICLONE, uno dei grandi successi diretti e interpretati da Leonardo Pieraccioni. Nel cast Lorena Forteza(Pubblicato il Tue, 26 Dec 2017 09:13:00 GMT)

Meteo - arriva l'antiCiclone di Natale : da Santo Stefano pioggia e neve : Sarà un "dolce" Natale dal punto di vista Meteorologico: solo dalla sera del 25 dicembre i primi segnali di maltempo. Ecco le previsioni per i prossimi giorni. Meteo Natale “Il tempo...

AntiCiclone per Natale poi torna un pò di Pioggia : L’Anticiclone delle Azzorre come da previsione sta sempre più prendono piede su tutta l’area mediterranea centro-occidentale, portando con se masse d’aria decisamente più miti rispetto ai valori odierni. Guardiamo quindi la situazione meteo per la Vigilia e il giorno di Natale Vigilia di Natale: il Sole sarà protagonista della scena meteorologica, infatti avremo prevalenza di […]

Il Salento in ginocchio per il Ciclone Numa : pioggia eccezionale - ecco le foto : il Salento è sotto la morsa del maltempo ormai da giorni. Il maltempo era già iniziato lunedì scorso con l'arrivo della perturbazione denominata "Attila" ma è proseguito in questi giorni con l'arrivo del ciclone "Numa" che ha sfiorato le coste salentine, portando diversi cambiamenti climatici: Forte vento, che ha creato nom pochi disagi (poco fa un puulman si è ribaltato e puetroppo si registrano diversi incidenti sulle strade del ...

METEO/ Continua a splendere il sole sull'Italia - ma attenzione all'antiCiclone (oggi - 26 ottobre 2017) : METEO, previsioni del tempo e maltempo: oggi, 26 ottobre 2017. Continua a splendere il sole su tutta l'Italia, ma bisogna fare molta attenzione al ritorno dell'anticiclone.(Pubblicato il Thu, 26 Oct 2017 02:31:00 GMT)

Meteo - pioggia in arrivo da sabato notte : martedì torna l'antiCiclone : “Il potente anticiclone che da giorni tiene lontano l’Autunno sull’Italia ha le ore contate, ma fino a tutto sabato manterrà il tempo stabile e soleggiato su gran parte della Penisola. Stabilità vorrà dire...

IN THE ELECTRIC MIST - L'OCCHIO DEL Ciclone/ Diretta streaming del film su Rai Movie (oggi - 18 ottobre 2017) : In the ELECTRIC MIST - L'OCCHIO del CICLONE, il film in onda su Rai Movie oggi, mercoledì 18 ottobre 2017. Nel cast: Tommy Lee Jones e John Goodman, alla regia Bertrand Tavernier. (Pubblicato il Wed, 18 Oct 2017 20:01:00 GMT)

