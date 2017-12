Angelo Buscema alla Corte dei conti - Giovanni Nistri comandante dei carabinieri. Tutte le nomine del Governo : Arrivano le nomine di fine legislatura fatte dal Consiglio dei miNistri. È Angelo Buscema il nome scelto, su proposta del premier Paolo Gentiloni, per la presidenza della Corte dei conti. Buscema è l'attuale presidente delle sezioni riunite della Corte.alla guida della Consob, al posto di Giuseppe Vegas, arriva Mario Nava. La nomina di Nava, attuale responsabile della direzione generale Mercato interno e servizi della Commissione ...

nomine Cdm - Mario Nava Presidente Consob e Angelo Buscema al vertice Corte dei Conti : (Teleborsa) - Mario Nava è il nuovo Presidente Consob (Commissione nazionale per le società e la Borsa) in sostituzione di Giuseppe Vegas. Lo ha nominato il Consiglio dei Ministri riunito a Palazzo ...

Il governo ha nominato i nuovi capi della Consob - dei Carabinieri - dello Stato Maggiore dell’esercito e della Corte dei Conti : Il governo ha nominato i nuovi capi della Consob, dei Carabinieri, dello Stato Maggiore dell’esercito e della Corte dei Conti. Il nuovo capo della Consob, che prenderà il posto di Giuseppe Vegas, sarà Mario Nava, attualmente responsabile della direzione generale Mercato interno The post Il governo ha nominato i nuovi capi della Consob, dei Carabinieri, dello Stato Maggiore dell’esercito e della Corte dei Conti appeared first on Il ...

Buscema alla Corte dei conti - Nistri comandante dei carabinieri. Tutte le nomine del Governo : Iniziano a filtrare le prime nomine fatte dal Consiglio dei miNistri. È Angelo Buscema il nome scelto, su proposta del premier Paolo Gentiloni, per la presidenza della Corte dei conti. Buscema è l'...

Vertici istituzioni - il Consiglio dei ministri indica i nomi : Il Consiglio dei ministri ha scelto Salvatore Farina come nuovo Capo di Stato maggiore dell'Esercito. Alla guida dei Carabinieri sarà invece Giovanni Nistri. Lo si apprende da fonti di governo. Il Cdm,...

nomine - alla Consob il governo chiama Nava. Nistri nuovo capo dei carabinieri - Farina capo Stato maggiore dell’Esercito : La poltrona di presidente Consob su cui sedeva Giuseppe Vegas va a Mario Nava, funzionario della Commissione europea dove dirige la Vigilanza sul sistema finanziario. Come nuovo comandante generale dei carabinieri in sostituzione di Tullio Del Sette arriva Giovanni Nistri, comandante del comando interregionale Ogaden di Napoli. Il prossimo capo di Stato maggiore dell’Esercito, al posto del generale Danilo Errico che termina il suo mandato a ...

Dai Carabinieri alla Consob - le nomine del Consiglio dei ministri : L'accordo è stato raggiunto giovedì sera grazie all'asse tra Palazzo Chigi e Quirinale. E oggi il Consiglio dei ministri ratificherà le nomine del comandante generale dei Carabinieri e del presidente ...

Accordo (al ribasso) sull'economia circolare : ecco cosa cambia nella gestione dei rifiuti : di Piernicola Pedicini, Efdd - MoVimento 5 Stelle Europa. La montagna ha partorito un topolino. Dopo un lungo negoziato il Parlamento Europeo e il Consiglio hanno trovato un Accordo sul cosiddetto pacchetto rifiuti. Rispetto agli obiettivi ambiziosi che ci si era posti, il compromesso è al ribasso. Gli Stati Membri hanno fatto muro contro un cambiamento vero nella gestione dei rifiuti municipali e contro una veloce transizione verso ...

Isola dei Famosi 2018 / Anticipazioni e Cast : i papabili nomi e il messaggio di benvenuto di Alessia Marcuzzi : Isola dei Famosi 2018, Anticipazioni e Cast della 13esima edizione in partenza il prossimo 22 gennaio con Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino in Honduras come inviato.(Pubblicato il Thu, 21 Dec 2017 09:35:00 GMT)

L'Isola dei Famosi 2018 - anticipazioni : ecco i nomi dei primi concorrenti : Annunciati Monte, Bianca Atzei, Elettra Lamborghini, Corrado Tedeschi, Chiara Nasti e Alessia Mancini.

Isola dei Famosi 2018 - cast : i nomi dei naufraghi svelati da Signoretti : E' il direttore di Nuovo, Riccardo Signoretti, sui propri social, a rivelare, in anteprima, il cast più o meno definitivo della prossima edizione de L'Isola dei Famosi in onda da lunedì 22 gennaio 2018 su Canale 5 con la conduzione di Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino nel ruolo di inviato.prosegui la letturaIsola dei Famosi 2018, cast: i nomi dei naufraghi svelati da Signoretti pubblicato su TVBlog.it 20 dicembre 2017 11:35.

L'Isola dei famosi 2018 concorrenti : svelati i nomi ufficiali in anteprima Video : Chi sono i prossimi concorrenti dell [Video]'#Isola dei famosi 2018? Gli spettatori di Canale 5 sono curiosi di scoprire quelli che sono i nuovi vip che quest'anno si metteranno in gioco per supeare la prova della sopravvivenza sulle spiagge in Honduras dove si svolgera' questa nuova attesissima edizione del reality show che sara' condotto sempre da Alessia Marcuzzi. Questa volta, però, la conduttrice potra' contare sull'aiuto di un inviato ...

'Io - italiana - nella top ten dei personaggi scientifici del 2017. Con Virgo stiamo vedendo l'alba della nuova astronomia' : Dopo mesi di lavoro, "nei quali ogni giorno ci svegliavamo con dati nuovi", l'annuncio di quel risultato straordinario è stato dato a tutto il mondo il 16 ottobre scorso. Quel giorno Marica Branchesi ...

"Io - italiana - nella top ten dei personaggi scientifici del 2017. Con Virgo stiamo vedendo l'alba della nuova astronomia" : Possiamo considerarla la sentinella della nuova astronomia: è lei che lancia l'allerta ai telescopi ogni volta che viene rilevata un'onda gravitazionale per fare in modo che siano puntati all'unisono sullo stesso angolo di cielo.Marica Branchesi, tra i 10 personaggi scientifici del 2017 stilata dalla rivista Nature, ha avuto un ruolo di primo piano nella scoperta legata alle onde gravitazionali che ha inaugurato un nuovo modo di studiare ...