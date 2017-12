Hugo Cabret - film stasera in tv su Rai 3 di Martin Scorsese : trama e curiosità : Hugo Cabret è il film in onda stasera 26 dicembre 2017 su Rai 3 in prima serata. La pellicola è diretta da Scorsese ed interpretata da Asa Butterfield, Chloë Grace Moretz, Ben Kingsley, Sacha Baron Cohen, Jude Law, Christopher Lee, Helen McCrory. La trama è ambientata nella Parigi del 1931. L’orfano Hugo vive in una stazione, custodendo un automa che nasconde una storia magica… Di seguito ecco scheda, trama, ...