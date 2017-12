: Huawei propone Matebook D (2018), un 'miglioramento' del precedente notebook - fabicomofficial : Huawei propone Matebook D (2018), un 'miglioramento' del precedente notebook -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di mercoledì 27 dicembre 2017) Di certo,è un produttore per lo più noto per la produzione di smartphone. Esso, nonostante sia un brand cinese, è riuscito a conquistarsi una buona fetta di mercato grazie ad una serie di dispositivi tecnicamente all'avanguardia e aventi tutte le carte in regola per affrontare degnamente la concorrenza (ad esempio, si citano le line-up 'P' e 'Mate', i cui dati di vendita mostrano un ottimo successo commerciale). All'inizio dell'anno,annunciò l'interesse di voler entrare nel mercato dei, il quale non ha mai visto alcun prodotto realizzato dal brand cinese. L'idea originale di, per quest'anno, consisteva nella commercializzazione di tre portatili, aventi funzionalità e prestazioni differenti. Tuttavia, il produttore cinese ha da poco affermato la propria volontà di aggiornare la linea 'D',ndo un nuovo modello prima della fine del ...