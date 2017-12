Harry Kane miglior marcatore del 2017 | a febbraio la sfida di Champions contro la Juventus

Calcio - Champions League 2017-2018 : il Tottenham ai raggi X. Harry Kane la punta di diamante per battere Buffon e la Juventus : L’urna di Nyon ha riservato il Tottenham per la Juventus quale avversaria negli ottavi di finale di Champions League: per la Vecchia Signora dunque non il più agevole degli incroci, ma neppure un’avversaria terribile, visto che i bianconeri non erano tra le teste di serie. La formazione inglese si è messa alle spalle il Real Madrid durante la fase a gironi, pareggiando 1-1 in Spagna e vincendo poi per 3-1 in casa, non perdendo ...