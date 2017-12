Guerrieri il più veloce di tutti

Prematuri - «I miei bambini piuma - forti come Guerrieri» : «Non è naturale essere madre e allo stesso tempo non esserlo perché i tuoi bambini sono dentro una culla, nel reparto di Terapia Intensiva Neonatale di un ospedale». Teresa vive a Roma e oggi fa parte di Genitin Onlus, un’associazione di famiglie di bambini nati Prematuri. Ha visto per la prima volta i suoi due gemellini Eleonora ed Alessandro, rispettivamente, dopo cinque e due giorni dopo averli fatti nascere. «I medici mi dissero solo ...