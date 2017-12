Volley - Grande festa a Bergamo per l'All Star Game. Successo delle stelle italiane al tie-break : IL TABELLINO ITALIA RESTO DEL MONDO 2:1 (25-21, 17-25, 19-17) ITALIA: Malinov 1, Loda 7, Chirichella 1, Egonu 7, Marcon 2, Stufi 4, Sirressi (L), Mingardi 7, Ortolani 3, Cambi 2, Bonifacio 2, Spirito ...

LORELLA CUCCARINI/ "La regina del ghiaccio" è un Grande successo - foto (Domenica In) : LORELLA CUCCARINI, reduce dal successo nei panni de "La regina di Ghiaccio", questo pomeriggio sarà fra gli ospiti dell'appuntamento di Domenica In...(Pubblicato il Sun, 24 Dec 2017 12:32:00 GMT)

"Un Grande successo per cittadini - turisti e imprese" : Genova - Si è conclusa dopo sette giorni e migliaia di presenze la prima edizione del Mercatale di piazza De Ferrari, l'iniziativa fortemente voluta e organizzata da Cna Genova con le casette in legno ...

Gasperini - con Milan un Grande successo : ROMA, 23 DIC - "Questo gruppo mi dà enormi soddisfazioni". Gian Piero Gasperini festeggia la vittoria dell'Atalanta in casa Milan. "Per noi - dice a Mediaset Premium - Questo è un grande successo, per ...

Gasperini - con Milan un Grande successo : (ANSA) - ROMA, 23 DIC - "Questo gruppo mi dà enormi soddisfazioni". Gian Piero Gasperini festeggia la vittoria dell'Atalanta in casa Milan. "Per noi - dice a Mediaset Premium - Questo è un grande ...

Gasperini : "Un Grande successo" : 'Questo gruppo mi dà enormi soddisfazioni'. Gian Piero Gasperini festeggia la vittoria dell'Atalanta in casa Milan. 'Per noi - dice - questo è un grande successo, per la classifica e perché dà ...

Parco di Portofino diventa nazionale - Caleo : Grande successo Pd : Roma, 23 dic. (askanews) 'Con il sì definitivo alla legge di bilancio il Parco regionale di Portofino diventa finalmente un Parco nazionale comprendente l'area marina protetta antistante, già ...

Biagio Antonacci/ Il cantante reduce dal Grande successo di ieri a Torino - foto (Panariello sotto l'albero) : Biagio Antonacci questa sera sarà fra gli sopiti del varietà di Rai Uno condotto da Giorgio Panariello per una serata a ritmo di musica (Panariello sotto l'albero)(Pubblicato il Fri, 22 Dec 2017 17:12:00 GMT)

CASAL DI PRINCIPE " Diamo voce all'arte - si chiude la serie di spettacoli al Parco della legalità : un Grande successo - peccato essere stati snobbati dall'assessore alla Cultura GUARDA LE FOTO : ssa Elisabetta Corvino, le persone hanno apprezzato e condiviso i nostri sforzi partecipando copiosamente agli spettacoli. Insomma affluenza di pubblico costante, dopo i primi spettacoli con grande ...

25.000 presenze - Grande successo de "Il Villaggio di Babbo Natale …sul mare!" : ... quel Molo Sant'Eligio che rappresenta un importante volano di sviluppo dell'economia regionale e del turismo nautico nei Due Mari. L'appuntamento per tutti è con un grande evento, al momento coperto ...

Irno Etno Folk Festival - Grande successo per la seconda edizione : Soddisfazione è stata mostrata anche dal sindaco di Fisciano, Vincenzo Sessa, che ha fortemente voluto e sostenuto questa rassegna musico - culturale, affiancandola a quella di spettacoli natalizi ...

APT BASILICATA Grande successo per Fucina Madre - al via 2°fase di selezione : Rocco, Piazza San Giovanni In programma: esposizione artigianato e design, approfondimenti tematici (workshop, seminari, laboratori), attività culturali, visite guidate e spettacoli. Città partner I ...

"Spazio aperto alla cultura" - Grande successo per gli eventi proposti dal Majorana-Fascitelli di Isernia : In queste ultime settimane ai cittadini è stata infatti data la possibilità di partecipare gratuitamente a manifestazioni di grande spessore culturale, oltre che assistere a spettacoli di assoluta ...

Isernia. 'Spazio aperto alla cultura' - Grande successo per gli eventi proposti dal Majorana-Fascitelli : In queste ultime settimane ai cittadini è stata infatti data la possibilità di partecipare gratuitamente a manifestazioni di grande spessore culturale, oltre che assistere a spettacoli di assoluta ...