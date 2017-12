Pastena " Una Giornata dedicata al riconoscimento del sapere : Per questo motivo era presente il Prefetto di Frosinone dott.ssa Emilia Zarrilli , per sottolineare quanto il sapere, la scienza e il lavoro quotidiano devono contribuire a rafforzare una civiltà ...

Sardos e Migrantes - a Cagliari una Giornata dedicata all'accoglienza e all'integrazione : L'obiettivo dell'evento, al quale parteciperanno gli assessori degli Affari Generali Filippo Spanu e della Difesa dell'Ambiente Donatella Spano e altri rappresentanti di istituzioni, del mondo scolastico, del volontariato e delle comunità di migranti, è quello di condividere le esperienze nelle pratiche di accoglienza e favorire il rafforzamento dell'intero sistema dell'integrazione. ...

Diritti umani - una Giornata dedicata a chi rischia la vita per difenderli : Il 10 dicembre 1948, a Parigi, l’assemblea generale delle Nazioni Unite proclamò la Dichiarazione universale dei Diritti umani. Trenta articoli con cui la comunità internazionale si è presa la responsabilità di difendere e promuovere Diritti civili e politici inalienabili. Dal divieto di tortura al diritto di libera circolazione. Oggi, sessantanove anni dopo, alzare la voce per difendere questi Diritti può anche costare la propria vita. Nel ...

Giornata nazionale degli alberi Una Giornata dedicata alla natura : L'evento sarà trasmesso in diretta streaming sul sito CONAF.it share Lunedì 20 Novembre 2017 - 10:28

Giornata dell'Infanzia dedicata al mondo della scuola - le iniziative promosse dal Garante dei diritti e dal Consiglio : Doppio appuntamento dedicato a bambini, ragazzi ed educatori in occasione della Giornata internazionale per i diritti dell'Infanzia e dell'adolescenza. E' quello organizzato dal Garante dei diritti e ...

Mazara - alVaccara l'iniziativa dedicata alla Giornata mondiale per diritti dell'Infanzia : Chiedendo loro di partecipare, ad un mondo in cui ogni bambino possa sopravvivere e crescere in salute, con un'istruzione e protetto dai pericoli '. Il Comitato Provinciale dell'UNICEF di Trapani in ...

Confcommercio Crotone Giornata associazione dedicata alla legalità : L'iniziativa un approfondimento in materia di contraffazione e abusivismo, furti e rapine, racket e usura, infiltrazioni criminali nell'economia, avrà luogo nei locali della sede di Confcommercio a ...

Giornata dell'infanzia dedicata al mondo della scuola : 17/11/2017 - Doppio appuntamento dedicato a bambini, ragazzi ed educatori in occasione della Giornata internazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. E' quello organizzato dal Garante ...

Ragusa - Giornata dedicata alle Arti d'Oriente : Open Space Olystica – Arti D’Oriente: una giornata omaggio a Ragusa dedicata alle discipline del benessere.

Il Papa invita a pranzo 4mila poveri per la Giornata mondiale dedicata a loro : Il Papa invita a pranzo 4mila poveri per la giornata mondiale dedicata a loro In occasione della prima giornata mondiale dei poveri, una celebrazione da lui voluta e che ricorre domenica prossima 19 novembre, Papa Francesco ha invitato a pranzo 4mila poveri, ricordando: “Non amiamo a parole ma con i fatti”.Continua a leggere In occasione […] L'articolo Il Papa invita a pranzo 4mila poveri per la giornata mondiale dedicata a loro ...

World Stroke Day 2017 : porte aperte al Cardarelli in occasione della Giornata dedicata alla prevenzione del rischio di ictus cerebrale : Oltre 130 i cittadini che da Napoli e provincia si sono presentati stamani agli ambulatori del Cardarelli in occasione della giornata dedicata alla prevenzione del rischio di ictus cerebrale. Per il World Stroke Day, infatti, l’Azienda ospedaliera del Vomero ha scelto di aprire i propri ambulatori alle visite gratuite e per sensibilizzare i cittadini sui fattori di rischio. In alcuni casi è stato anche necessario eseguire degli ecodoppler ...

Ricerca - Lombardia : “L’8 Novembre Giornata dedicata alla memoria di Veronesi” : La sera dell’8 Novembre 2016 Milano perdeva Umberto Veronesi, figura di riferimento per la città, oncologo paladino delle donne, che fece della lotta al cancro al seno – il big killer femminile – la missione di una vita. A un anno esatto dalla morte del ‘prof’, la Regione Lombardia lo celebrerà con una giornata della Ricerca e la prima edizione del Premio internazionale ‘Lombardia è Ricerca’: un ...

TEDxBologna : bagno di folla per una Giornata dedicata all’innovazione inimmaginabile : Lunga fila fin dall’apertura delle porte e biglietti sold out già da un mese, per l’appuntamento annuale con TEDxBologna, andato in scena questo sabato al Teatro Comunale. L’evento, dal titolo “inimmaginabile”, ha visto alternarsi sul palco le idee di valore di 10 dei più interessanti pensatori della contemporaneità. Un appuntamento imperdibile per gli affezionati del format di conferenze che ha conquistato il mondo con la varietà degli ...