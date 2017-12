Gioca col telefonino in stazione e non si accorge del treno | sedicenne colpito dal

Marquez - speciale Giocando col Campione su Sky : 'Cambiare squadra? Porta aperta' : La condizione migliore per intervistare qualcuno è farlo a casa sua, nel suo habitat. Nel caso di Marc Marquez è a Rufea vicino a Lleida. Ma come, Marquez non vive a Cervera? Sì ma quando parliamo di ...

DIRETTA/ Ascoli Pescara (risultato live 0-0) info streaming video e tv : formazioni ufficiali - si Gioca! : DIRETTA Ascoli Pescara: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per la 20^ giornata di Serie B(Pubblicato il Thu, 21 Dec 2017 20:03:00 GMT)

Milano - luci di Natale e Giocattoli taroccati : sequestrati 333mila articoli pericolosi : Ispezione in due depositi che stoccavano materiale proveniente dal Sud est asiatico, a Chinatown e a Trezzano. I titolari denunciati per contraffazione,...

Marquez - lo speciale 'Giocando col campione' su Sky Sport MotoGP HD : 'Guido per il sogno' : Marc Marquez protagonista dello speciale "Giocando col campione", in onda alle 19.45 di venerdì 22 dicembre su Sky Sport MotoGP (canale 208). Il campione del mondo della MotoGP si racconta in un'intervista esclusiva, una chiacchierata con Antonio Boselli in cui affronta diversi argomenti. Ecco un'anticipazione. Honda, passato e presente Marc e il suo ...

Milano : sequestrati Giocattoli e articoli Natale contraffatti (2) : (AdnKronos) - I titolari delle attività commerciali sottoposte ai controlli, oltre a non essere in regola con la normativa fiscale, sono stati denunciati per contraffazione, ricettazione, frode in commercio, immissione sul mercato di giocattoli privi del marchio Ce attestante la loro conformità ai r

Milano : sequestrati Giocattoli e articoli Natale contraffatti : Milano, 21 dic. (AdnKronos) - Sono stati sequestrati a Milano in due diverse operazioni oltre 333 mila articoli contraffatti e pericolosi, tra luminarie, cappellini e alberi di Natale, giocattoli e attrezzature elettroniche, per un valore complessivo di 800 mila euro. Due interventi, datati 25 ottob

Ragusa : maxi sequestro di Giocattoli - 300mila articoli contraffatti : Palermo, 21 dic. (AdnKronos) - maxi sequestro di giocattoli e articoli di Natale in tre negozi di Modica, Pozzallo e Ragusa. La Guardia di finanza ha sequestrato più di 300mila articoli per un valore commerciale di circa 600mila euro. Fra i prodotti, vestiti di Babbo Natale, luminarie, lavagne per b

Super Olimpia col Baskonia : 'Adoro i miei Giocatori' : Dopo quattro sconfitte consecutive, l'Olimpia torna a vincere in Eurolega, Superando il quotato Baskonia (92-85). Soddisfatto coach Pianigiani: "Adoro i miei giocatori per come stanno lavorando, per ...

Forlì - la Finanza sequestra 1 milione di Giocattoli pericolosi - : La maxi operazione "Dragon Ghost" ha portato alla confisca di prodotti provenienti dalla Cina attraverso Spagna e Germania. La merce era considerata pericolosa per la salute secondo il sistema europeo ...

Juventus - Allegri : 'Dybala Gioca col Genoa. Cuadrado? Spero recuperi per la Roma' : VINOVO - La caccia alla quarta Coppa Italia consecutiva riparte da Juventus-Genoa, domani sera allo Stadium per gli ottavi in gara unica. Massimiliano Allegri chiede concentrazione e attenzione da ...

L'ex Acerbi : 'Milan - la colpa non è dei Giocatori' : Francesco Acerbi , difensore del Sassuolo, parla a Sky Sport del momento no del Milan , suo ex club: 'Cosa non va nei rossoneri? Non è facile dirlo. Anche con il cambio di allenatore sono in difficoltà. Non è colpa dei singoli giocatori, perché sono ...

Giocattoli e luci di Natale. In Gallura sequestrato un milione di articoli : I militari del Gruppo della Guardia di Finanza di Olbia, hanno individuato un'illecita filiera gestita da imprenditori cinesi con diversi esercizi commerciali ubicati nei comuni della Gallura dove ...

Bologna - maxisequestro della Finanza : 280mila fra Giocattoli e articoli natalizi pericolosi : Bologna - Oltre 280mila prodotti pericolosi, o con false etichettature, sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Bologna in due esercizi commerciali all'ingrosso, situati uno in città e l'...

Luci di Natale e Giocattoli pericolosi - maxi sequestro della Guardia di finanza di Olbia : nove denunciati : Individuata un filiera con diversi negozi in tutta la Gallura, multe per 200mila euro. Luci di Natale pericolose, la Guardia di finanza ha sequestrato oltre un milione e mezzo di articoli. nove le ...