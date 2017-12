Gesù nero nel presepe | scoppia la polemica

Nel presepe c'è un Gesù nero : scoppia la polemica a Viareggio : "A Viareggio la tradizione ha dovuto cedere alla strumentalizzazione". A far montare la polemica, nel giorno di Santo Stefano, è Elisa Montemagni, consigliere regionale della Lega Nord in Toscana, che su Facebook ha pubblicato la foto del presepe di Viareggio. Tra la Vergine Maria e San Giuseppe c'è il Bambinello disteso sulla paglia. Ma non è la statua di Gesù che per tradizione viene messa nella magiatoia di Betlemme. Si ...