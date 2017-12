Gerusalemme - da Assisi appello e preghiera per la pace in Terra Santa : ROMA - Dopo la decisione di Donald Trump di spostare l'ambasciata Usa a Gerusalemme , e dopo gli scontri che ne sono seguiti in tutta l'area, i francescani dell'Ordine dei Frati Minori lanciano da ...

Gerusalemme capitale - 4 morti e 750 feriti negli scontri | Appello di Trump alla calma : E' di almeno quattro morti e 750 feriti il bilancio degli scontri diieri tra Gaza e Cisgiordania, nelle proteste contro la decisionedi Trump di riconoscere Gerusalemme capitale d'Israele. Razzi dalla Striscia e bombardamenti israeliani. Hamas: "Intifada prosegue". All'Onu condanna della decisione del presidente Usa

Gerusalemme capitale : rottura Usa-Ue - da Trump appello a calma | : Una portavoce della Casa Bianca: "Il presidente spera che le voci della speranza prevalgano su chi diffonde odio". Italia, Francia, Germania, Gran Bretagna e Svezia firmano risoluzione congiunta ...

Gerusalemme capitale : rottura Usa-Ue - Trump lancia appello alla calma - : Una portavoce della Casa Bianca: "Il presidente spera che le voci della speranza prevalgano su chi diffonde odio". Italia, Francia, Germania, Gran Bretagna e Svezia firmano risoluzione congiunta ...

Gerusalemme - Palestinesi in rivolta - 2 morti e 750 feriti. Appello di Trump a calma e moderazione : Si appesantisce il bilancio dei Palestinesi feriti in Cisgiordania nel corso di scontri con l'esercito israeliano nelle proteste contro il riconoscimento di Gerusalemme capitale dello Stato ebraico da parte degli Usa

