Gattuso | ' Siamo tutti con Donnarumma'

Inter - Spalletti : "Non possiamo sbagliare". Gattuso : "Derby come finale Mondiale" : Spalletti sa che il momento per l'Inter è delicato e ai microfoni di Premium Sport ha ammonito: 'Può essere un periodo importante, chiaramente queste avversarie hanno un valore alto, ma bisogna ...

Inter - Spalletti : Non possiamo sbagliare. Gattuso : Derby come finale Mondiale : Le due sconfitte consecutive patite contro Udinese e il Sassuolo hanno fatto suonare un piccolo campanello d'allarme in casa Inter. I nerazzurri sono ancora in piena corsa per il titolo e per la Champions League, ma questi due stop inaspettato hanno un po' minato le certezze dei nerazzurri che ora dovranno cercare un'inversione di tendenza per evitare di perdere terreno su Juventus e Roma. La partita contro il Sassuolo ha portato ...

Gattuso : 'Non possiamo andare avanti così' : Il tecnico del Milan Gennaro Gattuso tenta di analizzare la crisi infinita dei suoi, sconfitti in casa dall'Atalanta: "Stiamo sempre a cercare di spiegare perché gli episodi ci condannano, ma questi ...

Milan - Gattuso : "Dimissioni? Il problema non sono io : non siamo squadra" : Lungo confronto fra Rino Gattuso e la dirigenza del Milan dopo la sconfitta di San Siro contro l'Atalanta . Al termine della partita l'allenatore si è riunito con l'ad Marco Fassone, il ds ...

Milan - Gattuso : 'Non siamo una squadra - io sono l'ultimo dei problemi' : Gennaro Gattuso , tecnico del Milan , parla a Premium Sport dopo il ko casalingo contro l' Atalanta : 'Tante cose sono funzionate, all'inizio la partita è stata interpretata bene. Ma siamo andati in svantaggio e il campo è diventato in salita. Nella ...

Hellas Verona-Milan - Gattuso : 'Siamo fragili. E io non faccio miracoli come Padre Pio' : Pensiamo a fare esprimere la squadra al meglio: giochiamo benino, ma siamo fragili", le parole dell'allenatore del Milan a Sky Sport. "Io non sono Padre Pio che fa i miracoli" "Non basta solo il ...

Milan-Bologna, Gattuso: "Dobbiamo migliorare in difesa". Donadoni: "Siamo stati ingenui" – C'è tanto, tantissimo di Rino Gattuso nella vittoria del Milan contro il Bologna, nel posticipo della 16^giornata. Il tecnico ...

Milan - Gattuso : "È colpa mia : siamo incapaci di reagire" : Un'altra prova da dimenticare per il Milan. E Rino Gattuso è scuro in volto dopo aver incassato la prima sconfitta da tecnico del Milan , contro il Rijeka nell'ultima giornata della fase a gironi di ...

Milan - Musacchio : 'Pochi allenamenti con Gattuso - ma siamo pronti a vincere' : Il difensore del Milan Mateo Musacchio parla a Premium Sport prima del match con il Benevento: 'Con mister Gattuso abbiamo fatto solo tre o quattro allenamenti, abbiamo tanta voglia di vincere e di fare bene oggi a Benevento. Non è importante guardare a ...