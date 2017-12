Gattuso | Il derby per cambiare mentalità

Milan - Gennaro Gattuso : 'Il derby di Coppa Italia con l'Inter come la finale dei mondiali' : Per Gennaro Gattuso il derby di Coppa Italia potrebbe essere l'ultima partita da allenatore del Milan : le voci su un esordio-flash in caso di sconfitta continuano a ricorrersi. E così, non a caso, il ...

Milan - i convocati di Gattuso per il derby di Coppa Italia : Il Milan attraverso il proprio sito ufficiale ha diramato la lista dei convocati in vista del derby di Coppa Italia contro l’Inter di domani. “Nel pomeriggio di Santo Stefano, al termine della rifinitura della squadra a Milanello, Rino Gattuso ha diramato l’elenco dei 23 rossoneri convocati per Milan-Inter, derby valido per i Quarti di finale di TIM Cup e in programma mercoledì 27 alle 20.45 a San Siro. Ecco la lista ...

Milan-Inter - derby Coppa Italia 2018 : probabili formazioni. Gattuso ritrova Biglia e Romagnoli - out Miranda e D’Ambrosio : Mercoledì 27 dicembre si giocherà Milan-Inter, attesissimo derby della Madonnina valido per i quarti di finale della Coppa Italia 2018. A San Siro le due formazioni si sfideranno per un posto in semifinale, non stanno attraversando un buon momento di forma ed entrambe sono reduci da due sconfitte consecutive ma la voglia di prevalere nella stracittadina è tantissima. Ringhio Gattuso dovrebbe puntare su Biglia che tornerà così a essere il regista ...

Gattuso : 'Il derby in Coppa Italia vale come la finale mondiale' : Roma - 'Proveremo a vincere il derby. vale una finale di Coppa del Mondo per noi, ci può cambiare la stagione': così Gennaro Gattuso, allenatore del Milan , alla vigilia della sfida di Coppa Italia con l'Inter, valida per i quarti di finale, carica i rossoneri ...

Milan - Gattuso : ''Derby con l'Inter come una finale mondiale'' : MilanO - Per il Milan il derby di domani nei quarti di finale di Coppa Italia 'in questo momento è come una finale di Coppa del Mondo'. La vede così Rino Gattuso, campione del mondo 2006 e ora in cerca di una via d'uscita dalla crisi alla guida dei rossoneri. 'La partita di domani può cambiare la stagione a livello mentale e di risultati, ne sono sicuro' ha spiegato l'...

Gattuso : "Il derby con l'Inter in Coppa Italia vale come una finale mondiale" : 'Proveremo a vincere il derby. vale una finale di Coppa del Mondo per noi, ci può cambiare la stagione'. Così Gennaro Gattuso, allenatore del Milan, alla vigilia della sfida di Coppa Italia con l'Inter, valida per i quarti di finale, carica i rossoneri ...

Inter - Spalletti : "Non possiamo sbagliare". Gattuso : "Derby come finale Mondiale" : Spalletti sa che il momento per l'Inter è delicato e ai microfoni di Premium Sport ha ammonito: 'Può essere un periodo importante, chiaramente queste avversarie hanno un valore alto, ma bisogna ...

Milan : Gattuso - derby una finale mondiale : MilanO, 26 DIC - Per il Milan il derby di domani nei quarti di finale di Coppa Italia "in questo momento è come una finale di Coppa del Mondo". La vede così Rino Gattuso, campione del mondo 2006 e ora in cerca di una via d'uscita dalla crisi alla guida dei rossoneri. "La partita di domani può cambiare la stagione a livello mentale e di risultati, ne sono sicuro" ha spiegato l'...

Inter - Spalletti : Non possiamo sbagliare. Gattuso : Derby come finale Mondiale : Le due sconfitte consecutive patite contro Udinese e il Sassuolo hanno fatto suonare un piccolo campanello d'allarme in casa Inter. I nerazzurri sono ancora in piena corsa per il titolo e per la Champions League, ma questi due stop inaspettato hanno un po' minato le certezze dei nerazzurri che ora dovranno cercare un'inversione di tendenza per evitare di perdere terreno su Juventus e Roma. La partita contro il Sassuolo ha portato ...

Milan - Gattuso : 'Questo derby vale come una finale di coppa del mondo' : Per il Milan il derby di domani nei quarti di finale di coppa Italia 'in questo momento è come una finale di coppa del mondo'. La vede così Rino Gattuso, campione del mondo 2006 e ora in cerca di una via d'uscita dalla crisi alla guida dei rossoneri. 'La partita di domani può cambiare la stagione a livello mentale e di risultati, ne sono sicuro' ha spiegato l'...

Gattuso : 'Il derby di Coppa come una finale mondiale' : Per il Milan il derby di domani nei quarti di finale di Coppa Italia 'in questo momento è come una finale di Coppa del Mondo'. La vede così Rino Gattuso, campione del mondo 2006 e ora in cerca di una via d'uscita dalla crisi alla guida dei rossoneri. 'La partita di domani può cambiare la stagione a livello mentale e di risultati, ne sono sicuro' ha spiegato l'...

Milan - Gattuso : 'Derby gara della svolta. Paghiamo ogni episodio' : Per il Milan può essere la gara della svolta: ' Per noi è come giocare una finale di coppa del mondo. Nessuno dei calciatori si aspettava un momento così difficile. La partita di domani ci può ...

Milan - Gattuso presenta il suo primo derby : “è la finale di un Mondiale!” : Il tecnico del Milan Gennaro Gattuso, ha parlato a MilanTv nella consueta conferenza pre-partita, in vista dell’incontro di domani di Coppa Italia contro l’Inter. Un derby è sempre un derby e Gattuso lo sa eccome. “Sarà una partita molto difficile. Le chiavi sono Perisic e Candreva, esterni da bloccare in fase di ripartenza e transizione, Icardi non serve che lo presenti io. Sono reduci da due sconfitte e abbiamo provato a ...

Milan - Gattuso : "Derby come una finale mondiale. Vincere significa svoltare" : Milan e Inter arrivano da due sconfitte consecutive in campionato e domani si sfideranno a San Siro nei quarti di Coppa Italia e Gattuso sa quanto può essere importante: "È un derby da Vincere. È come ...