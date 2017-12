Fine legislatura | Mattarella pronto a sciogliere le Camere giovedì o venerdì

A giorni lo scioglimento delle Camere - Fine legislatura con accuse reciproche : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella scioglierà il Parlamento dopo la conferenza di fine anno del premier, prevista per giovedi' mattina. Prmai la politica guarda alla campagna elettorale che sta per entrare nel vivo in vista delle elezioni, quasi certamente il 4 marzo del prossimo anno -

Ius soli - Avvenire : mossa da ignavi - Fine ingloriosa legislatura : 'Far mancare il numero legale sostiene è scelta da politica in fuga. Ieri in fuga dall'ultima responsabilità di legislatura. Una mossa da ignavi e, al tempo stesso, rivelatrice. Rivelatrice …

La discussione in Senato della legge sullo ius soli è stata rimandata al 9 gennaio - e ora è molto improbabile venga approvata entro la Fine della legislatura : La discussione in Senato della legge sullo ius soli, che doveva avvenire oggi, è stata rimandata al 9 gennaio perché mancava il numero legale: prima che cominciasse la discussione, che ha seguito quella che ha portato all’approvazione della legge di The post La discussione in Senato della legge sullo ius soli è stata rimandata al 9 gennaio, e ora è molto improbabile venga approvata entro la fine della legislatura appeared first on Il Post.

La Camera vota la fiducia alla manovra. Domani il sì (anche al Senato) e Fine della legislatura : A Montecitorio il voto di fiducia chiesto dal governo sulla manovra economica che Domani dovrà tornare al Senato per l'approvazione definitiva. Le novità riguardano soprattutto famiglia, fisco e ...

Il retroscena Indizi di Fine legislatura - in nome dei diritti e tra alleanze insperate. E la sinistra - appena divisa - torna unita : Il testamento biologico sarà legge, senza modifiche. Il nuovo regolamento del Senato, anti-voltagabbana e per una maggiore funzionalità della camera alta, anche. Tutto il resto, la legge sui testimoni ...

Lo Ius soli non sarà votato entro Fine legislatura. Ma si potrà approvare il biotestamento : Pd, Cinquestelle, Sinistra Italiana, Mdp e Psi sono favorevoli, da oggi apre anche Salvini, dopo la gaffe di ieri: 'se ne puo' ragionare'. Il centrodestra è spaccato e le resistenze sono molte -

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 29 novembre : Fine legislatura - ultime leggi : fine vita forse - fine vitalizi mai : Fuori dai radar Taglio dei vitalizi e Ius soli, due leggi disperse in Senato Sparizioni – I due testi non hanno i numeri per passare e spariscono dall’agenda di fine legislatura: la bandiera dem ora è il biotestamento. Salvini greve: “Pensiamo ai vivi” di Wanda Marra Fazio che strazio di Marco Travaglio Per misurare il peso di un politico italiano, basta vedere le domande che gli fanno i giornalisti Rai. Renzi fu omaggiato per tre ...

Fine vita sul filo di lana della legislatura : Di tempo ce n'è davvero poco, ma il Pd vuole che questa legislatura si concluda con una legge che dia ai pazienti il diritto di rifiutare nutrizione e idratazione artificiale quando non c'è una nessuna possibilità di guarigione. Al suo fianco trova il Movimento 5 Stelle, che ha votato il provvedimento anche alla Camera e ci crede fermamente. I dem, con pallottoliere alla mano che conta anche i voti di Sinistra italiana, Mdp ...

Cup-Rpt : equo compenso professionisti sia legge prima Fine legislatura. : ... ma anche di sostegno alla dignità del lavoro e al futuro delle professioni, a cui parteciperanno migliaia di professionisti, che potranno seguire i dibattiti anche in diretta streaming sul sito www.

I saldi di Fine legislatura : in Senato pochi fondi per superticket e bonus bebé : A Palazzo Madama è tempo di saldi di fine legislatura. Poiché le risorse sono poche - l’Europa ci sta col fiato sul collo - e la maggioranza è risicata, la Finanziaria per il 2018 si arricchisce di piccole misure. Arrivano fondi per ritoccare il superticket, rifinanziare il bonus bebé, salvare le librerie, i giovani a rischio di esclusione ma anche...

I saldi di Fine legislatura : in Senato pochi fondi per superticket e bonus bebé : A Palazzo Madama è tempo di saldi di fine legislatura. Poiché le risorse sono poche - l'Europa ci sta col fiato sul collo - e la maggioranza è risicata, la Finanziaria per il 2018 si arricchisce di ...

Cup-Rpt : equo compenso professionisti sia legge prima Fine legislatura : ... ma anche di sostegno alla dignita' del lavoro e al futuro delle professioni, a cui parteciperanno migliaia di professionisti, che potranno seguire i dibattiti anche in diretta streaming sul sito www.

Legislatura a Fine vita : Renzi corteggia la Bonino : T estamento biologico contro ius soli: nel Pd si sta aprendo un braccio di ferro sotterraneo sulle ultime due riforme di fine Legislatura. Il tempo per fare entrambe non c'è, e ieri il leader del Pd ha calcato decisamente la mano sulla prima: «Io credo che sul fine vita ci siano i numeri in Parlamento e che la maggioranza del mondo cattolico sia d'accordo». Dal treno dem che lo porta da Roma alla stazione Leopolda ...

Orvieto - Scopetti confermato segretario del Pd : 'Con Germani un programma per arrivare a Fine legislatura. Il Pd a disposizione dell'... : Orvieto Andrea Scopetti è il segretario uscente del Partito democratico e, da ieri sera, anche nuovo segretario. L'assemblea lo ha confermato in uno 'scontro' con il consigliere comunale Talanti. A ...