F1 | Marchionne avverte Liberty Media | ' la Ferrari non può permettersi contaminazioni'

: RT @ItaliaOggi: F1, Marchionne avverte Liberty Media. "Libertà di progetto, o Ferrari se ne va" - zarelis150 : RT @ItaliaOggi: F1, Marchionne avverte Liberty Media. "Libertà di progetto, o Ferrari se ne va" - mrmnft : RT @ItaliaOggi: F1, Marchionne avverte Liberty Media. "Libertà di progetto, o Ferrari se ne va" - ItaliaOggi : F1, Marchionne avverte Liberty Media. "Libertà di progetto, o Ferrari se ne va" - PachaCocha : MARCHIONNE AVVERTE LA NUOVA PROPRIETA’ DELLA FORMULA 1:LA FERRARI PUO’ FARSI UN CAMPIONATO CON A - peppealbi : RT @_DAGOSPIA_: MARCHIONNE AVVERTE LA NUOVA PROPRIETA’ DELLA FORMULA 1:LA FERRARI PUO’ FARSI UN CAMPIONATO CON ALTRI -

Leggi la notizia su sportfair

(Di martedì 26 dicembre 2017) Ha modificato il suo DNA proprio per questo sport, di conseguenza per noi resta inaccettabile l'idea che possa essere creata una serie che non riconosce i valori del Cavallino", ha rilanciato il ...