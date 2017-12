Ex star del Milan Weah sfida Boakai per guida Liberia

Cristiano Ronaldo - il capo del Fisco spagnolo : 'Dovrebbe stare in prigione' : Parole pesantissime contro Cristiano Ronaldo , il quale - testuale - 'Dovrebbe stare in prigione'. La vicenda viene rilanciata da El Mundo , che riporta le parole di Cardid Gomez Mourelo , ...

Babbo Bastardo/ Oggi in tv su Rai 4 : info streaming del film con Tony Cox (26 dicembre) : Babbo Bastardo è il film in onda su Rai 4 Oggi, martedì 26 dicembre 2017. Nel cast Billy Bob Thornton, Tony Cox, Brett Kelly e Lauren Graham. Nel dettaglio la trama del film.(Pubblicato il Tue, 26 Dec 2017 19:48:00 GMT)

Quella scena del nuovo star Wars non sta in piedi : In base a quello che sapevamo da film e fumetti precedenti, secondo i fan più duri Quella-cosa-lì non poteva succedere The post Quella scena del nuovo Star Wars non sta in piedi appeared first on Il Post.

Babbo Bastardo stasera in tv - la trama della commedia sul Babbo Natale maleduca : Dedicato alla memoria di John Ritter, che morì durante le riprese di 8 semplici regole, stasera in tv alle 21,05 su Rai 4 va in onda un classico di Natale, Babbo Bastardo , commedia irriverente che ...

La Corea del Nord pronta a lanciare un satellite. E potrebbe testare altri missili : Dopo l'ennesima minaccia inviata agli Stati Uniti, ora la Corea del Nord si appresta a lanciare un nuovo satellite. A renderlo noto sono le autorità sudCoreane. Pyongyang avrebbe di recente testato un satellite ribattezzato Kwangmyongsong-5, dotato di sistema di comunicazione e videocamera. Il timore delle autorità di Seul è però quello che Kim Jong-un utilizzi il pretesto del satellite per testare nuovi missili a lunga ...

Il Natale delle star : Fedez-Ferragni sulla neve - Ronaldo in famiglia : Le foto pubblicate dalle star il 25 dicembre raccontano tutte di bambini e riunioni di clan. C’è chi è tornato a casa e chi è andato in montagna. C’è chi una famiglia ce l’ha già e chi attende a breve bambini con cui festeggiare il prossimo Natale e chi di bimbi ne ha tanti da dover allargare l’inquadratura. Almeno dieci foto su Instagram per Chiara Ferragni e Fedez negli ultimi due giorni. Vengono tutte dalle nevi svizzere dove stanno ...

George Michael : la dedica dell'ex - pop star senza lapide un anno dopo la morte : 'Mi mancherai sempre': l'ex fidanzato ha ricordato George Michael con un dolce messaggio d'amore nel primo anniversario della sua morte. La relazione tra il fotografo Fadi Fawaz e il musicista era iniziata nel 2009 ed il quarantaquattrenne era stato il primo a ritrovare il corpo privo di vita del divo inglese. Attraverso il suo profilo Instagram il quarantaquattrenne ha condiviso un pensiero nei confronti dell'ex frontman dei Wham. Nello ...

Volley - grande festa a Bergamo per l'All star Game. Successo delle stelle italiane al tie-break : IL TABELLINO ITALIA RESTO DEL MONDO 2:1 (25-21, 17-25, 19-17) ITALIA: Malinov 1, Loda 7, Chirichella 1, Egonu 7, Marcon 2, Stufi 4, Sirressi (L), Mingardi 7, Ortolani 3, Cambi 2, Bonifacio 2, Spirito ...

Roma - pochi fondi per assicurazioni e riparazioni : i centauri della polizia locale rischiano di restare senza motociclette : I centauri della polizia locale di Roma Capitale restano senza motociclette. Tutto a vantaggio del commercio abusivo del Centro Storico, fenomeno che i vigili su due ruote avevano il compito di arginare. Già prorogato una volta, infatti, il 31 dicembre scadrà l’accordo per l’utilizzo in comodato gratuito delle tredici moto Yamaha XT660R di cui il Corpo capitolino era riuscito a dotarsi nel maggio 2016, grazie all’interessamento dell’ex ...

Star Wars: Gli Ultimi Jedi ha più effetti speciali 'pratici' di qualsiasi altro film della saga

'No, non voglio che lo frequenti...'. Scontro senza fine in casa di una delle superstar più famose al mondo. Il motivo? Beh, la mamma non gradisce il fidanzato della figlia. Solo che lui, come lei, non è proprio uno qualsiasi. Una coppia che scoppia, ma non nel senso che si lasciano, ma inteso come che fa scintille, perché è formata da due superstar internazionali. Selena Gomez sta facendo di tutto per convincere la madre

Gentiloni : "Proporremo a Parlamento di spostare in Niger parte delle truppe Italiane in Iraq" : Il Presidente del Consiglio con la ministra della Difesa Roberta Pinotti ha visitato la nave Etna e salutato e fatto gli auguri all'equipaggio: "Anche grazie al vostro lavoro di salvare decine di migliaia di essere umani nel Mediterraneo in questi anni noi continuiamo il lavoro per sconfiggere lo schiavismo dei tempi moderni"

I regali di Natale più eccentrici delle star : Una cascata realizzata dal designer Frank Lloyd Wright. Una Bentley rosa con il cruscotto tempestato di diamanti. Una collana Boucheron del valore di 2,4 milioni di dollari. Un tigrotto esotico con tanto di guinzaglio. C’è Natale e Natale, e quello delle star ha una sola parola d’ordine: «stravaganza». https://www.instagram.com/p/_fivf-JjRH/ Bisogna colpire il partner, fare incetta di like su Instagram e lasciare un ricordo ...

Volley femminile - All star Game 2017 – L’Italia batte il Resto del Mondo - che show prima di Natale : Serata spettacolare al PalaNorda di Bergamo per l’All Star Game 2017 di Volley femminile: tribune gremite per il classico show che mette al confronto alcune delle grandi campionesse del nostro campionato. Musica, spettacolo e il clou della serata con il match amichevole tra Italia e Resto del Mondo, due rappresentative che comprendono alcune delle migliori giocatrici della Serie A1. A vincere è stata la squadra guidata dal CT Davide ...