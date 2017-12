Eurocup | Torino cade in casa con Kazan

Basket - Eurocup 2018 – Torino sconfitta da Kazan ma qualificata alla Top 16. Colom e Lasme show : Torino è stata sconfitta dall’Unics Kazan per 79-72 nell’ultima partita della fase a gironi di EuroCup. Al PalaRuffini i piemontesi, già qualificati alla Top 16, hanno dovuto cedere il passo alla forte compagine russa dopo essere rimasti a contatto per metà partita (32-39 all’intervallo). Al rientro dagli spogliatoi Kazan è volata subito sul +15 trascinata dalla regia di Colom e dai tiri di Lasme, autore di 16 punti con un ...

Basket - Eurocup 2017-2018 : la Fiat Torino cerca il secondo posto nel girone : Se oggi abbiamo festeggiato il Natale, domani il grande sport internazionale riprenderà con diverse competizioni di importanza elevata. Tra queste anche l’Eurocup di Basket 2017-2018, che vede ormai avvicinarsi la conclusione della stagione regolare prima di arrivare alle Final 16. Domani, alle ore 18.00 al Palaruffini, scenderà in campo la Fiat Torino per il suo match contro l’UNICS Kazan. Entrambe le squadre sono già ...

Basket - Eurocup 2017-2018 : Torino e Trento volano alla top 16! Reggio Emilia vince e riapre i giochi : Serata più che positiva per i colori italiani in Eurocup 2017-2018. Torino e Trento hanno vinto i rispettivi impegni, staccando il pass per la top 16 con un turno di anticipo. Anche Reggio Emilia ha vinto, riaprendo la corsa alla qualificazione che solo sette giorni fa sembrava compromessa. Trionfo totale della Fiat Torino, che ha sbancato Istanbul battendo il Darussafaka per 75-77, prendendosi la matematica certezza del passaggio del turno. Un ...

Eurocup - Reggio sbanca Gerusalemme. Torino batte il Darussafaka : ROMA - La Grissin Bon Reggio Emilia ottiene una vittoria molto importante per tenere vive le speranze qualificazione sconfiggendo a domicilio l'Hapoel Gerusalemmme con un perentorio 79-66. Grande ...

Basket - Eurocup : Darussafaka-Torino 75-77 - Hapoel-Reggio Emilia 66-79 - ora Trento-Gran Canaria : Darussafaka-Torino 75-77 (16-20, 36-39; 54-58) Serviva un miracolo per battere Darussafaka a domicilio dopo aver perso in casa cinquanta giorni fa per 60-89. Obiettivo centrato per la Fiat Torino che ...