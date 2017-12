Euro | il crollo di Natale | in pochi minuti ha perso il 3%

Serie C - crollo degli spettatori - il danno supera i 20 mila Euro : la classifica Video : Il campionato di Serie C [Video]è giunto al sedicesimo turno. Sono tante le sorprese in campo nei tre gironi: dal Siena che è tra le big del girone A, al Renate secondo nel girone B, senza dimenticare il Siracusa ed il Monopoli nel girone C. Le sorprese, però, sono anche sugli spalti e sono molto negative, in quanto ad affluenze. L'affluenza in #Serie C è scesa da 2.340 a 2.242 spettatori in media a gara. Un calo di circa 100 spettatori per ogni ...

Serie C - crollo degli spettatori - il danno supera i 20 mila Euro : la classifica : Il campionato di Serie C è giunto al sedicesimo turno. Sono tante le sorprese in campo nei tre gironi: dal Siena che è tra le big del girone A, al Renate secondo nel girone B, senza dimenticare il Siracusa ed il Monopoli nel girone C. Le sorprese, però, sono anche sugli spalti e sono molto negative, in quanto ad affluenze. L'affluenza in Serie C è scesa da 2.340 a 2.242 spettatori in media a gara. Un calo di circa 100 spettatori per ogni match, ...