ESPLOSIONE FUOCHI ARTIFICIO A CUBA Video | dramma al Festival Parrandas | feriti gravi

Cuba - ESPLOSIONE al festival dei fuochi d'artificio : almeno 40 feriti tra cui molti bambini : L'Avana - almeno 40 persone, tra cui sei bambini , sono rimaste ferite nell' esplosione di fuochi d'artificio durante un famoso carnevale Cuba no alla vigilia di Natale: venti sarebbero in gravi ...

Cuba - ESPLOSIONE al festival dei fuochi artificiali : Dal 1820, ogni anno a Natale due quartieri della città si sfidano in una gara realizzando carri allegorici, costumi e spettacoli pirotecnici. La Parranda de Remedios è inoltre riconosciuta come ...

ESPLOSIONE FUOCHI artificio a Cuba - 40 feriti tra cui diversi bambini : E' salito ad almeno 40 persone, tra cui diversi bambini , il bilancio delle persone rimaste ferite nell' Esplosione di fuochi d' artificio durante un famoso festival Cuba no alla vigilia di Natale. In 20 ...

Cuba - ESPLOSIONE FUOCHI artificio : feriti : 04.53 Almeno 40 persone, tra cui diversi bambini,sono rimaste ferite nell' esplosione di fuochi d' artificio durante un noto carnevale Cuba no alla vigilia di Natale; una ventina sono gravi. L'incidente è avvenuto al tradizionale festival Parrandas nella città di Remedios, che ha luogo ogni 24 dicembre e richiama migliaia di Cuba ni e molti turisti. Tutti i feriti sarebbero residenti locali e non sarebbero rimasti coinvolti stranieri. Si indaga ...

ESPLOSIONE in fabbrica fuochi artificio nel Foggiano - un morto : Roma, 20 ott. (askanews) Una Esplosione presso la fabbrica di fuochi d' artificio 'Piro Daunia', tra i comuni di San Severo e San Paolo di Civitate in provincia di Foggia, ha causato la morte di un ...

San Severo - ESPLOSIONE in una fabbrica di fuochi d’artificio : almeno un morto : San Severo , esplosione in una fabbrica di fuochi d’artificio : almeno un morto L’ esplosione si è verificata nella fabbrica di fuochi d’artificio “Piro Daunia”, tra i territori di San Severo e San Paolo di Civitate, nel Foggiano. Sul posto vigili del fuoco e forze dell’ordine.Continua a leggere L’ esplosione si è verificata nella fabbrica di fuochi d’artificio […] L'articolo San Severo , esplosione in una fabbrica di ...

ESPLOSIONE in una fabbrica di fuochi d'artificio : c'è un morto : Tragedia poco prima delle 17 in contrada Gramigna a San Severo per via di un'Esplosione avvenuta all’interno di una fabbrica di fuochi pirotecnici, la ditta PiroDaunia. Purtroppo un operaio italiano, di cui non si conoscono...