Esplode oleodotto in Libia - sembra attentato. A NY vola prezzo greggio

Libia - commando fa Esplodere oleodotto : export ridotto di 90mila barili al giorno. Vola prezzo del greggio : Sono arrivati a bordo di due vetture e hanno minato l’impianto di Al Sider (o Es Sider o Sidra), in Cirenaica, con gli esplosivi. L’oleodotto è saltato in aria e secondo fonti militari libiche l’attacco terroristico, che non è stato ancora rivendicato, ha fatto Volare il prezzo del greggio a New York, dove le quotazioni salgono dell’1,49% a 59,34 dollari. E ora si calcola che l’export petrolifero libico si ridurrà ...