(Di martedì 26 dicembre 2017) Il team libretro ha rilasciato un nuovo aggiornamento stabile in versione 1.7.0 .e’ un multi-emulatore disponibile per tante piattaforme comprese le console portatili e gli smartphone, con il supporto alle librerie VulKAN e la nuova opzione “Netplay” e UPnP per giocare in multi-player on-line.Questa nuova versione aggiunge il supporto ai vecchi sistemi windows(95,NT ecc.),aggiunge supporto Cheevos per WIIU,aggiorna diversi core con le ultime aggiunte e bugfix.Ricordiamo che è possibile contribuire e donare qualche piccola somma di denaro a questo link Registro generale delle modifiche – CHEEVOS: aggiungi badge per i risultati, mostra le immagini in miniatura dei risultati. – CHEEVOS: supporto alla classifica. – CHEEVOS: disabilita solo savestates in modalità hardcore se i risultati non sono disponibili. – COMMANDLINE: Correzione ...