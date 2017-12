Elezioni Alba Adriatica - Dalli Cardillo (Cisal) : servono figure nuove : ... che agisca in questa direzione e non agli scaltri signori della politica autoctona, che ormai ci hanno già fatto vedere cosa sono in grado di fare'.

Le Elezioni catalane commentate dalla stampa europea : Per i giornali spagnoli ed europei, le elezioni del 21 dicembre in Catalogna non risolvono la situazione di stallo. Ora anche Bruxelles deve aiutare la mediazione. Leggi

Elezioni Austria 2017 : Il programma nazionalista amato dal popolo Video : È successo quello temuto da molti, in special modo dall'area democratica ed europeista del continente: il ritorno al potere ed il controllo di una nazione da parte di un partito di estrema destra. Timori e tensioni son ben evidenti anche nel nostro paese, a causa dell'eccessiva demonizzazione di un avvenimento storico poco compreso ed accettato dai sostenitori liberisti e da molti media, generando negli italiani preoccupazione per un qualcosa ...

Di Maio verso le Elezioni : “Voterei l’uscita dall’euro. Se non avremo il 40% appello ai partiti” : «Se si dovesse arrivare al referendum, che però io considero una “extrema ratio”, è chiaro che io voterei per l’uscita, perché significherebbe che l’Europa non ci ha ascoltato. Ma io vedo oggi un’opportunità dall’Europa». Lo ha detto su La7 a L’aria che tira il candidato premier di M5S Luigi Di Maio, rispondendo alla domanda su come voterebbe in ca...

VERSO LE Elezioni/ Dalla flat tax alle pensioni - le promesse impossibili di Berlusconi : Si avvicinano le ELEZIONI e Silvio Berlusconi ha già fatto promesse su quello che farà in caso di vittoria. Cose impossibili da realizzare, spiega SERGIO LUCIANO(Pubblicato il Tue, 12 Dec 2017 08:48:00 GMT)IVA SULLO SPACCIO/ Nel Paese delle tasse spunta anche quella sul crimine, di S. LucianoMEDIA E POLITICA/ Il nuovo campo di battaglia elettorale tra web e fake news, di A. Curioni

Elezioni E FINANZA/ I problemi dell'Italia dimenticati dalla campagna elettorale : Si avvicinano le ELEZIONI, ma il mondo politico sembra incapace di presentare soluzioni credibili a problemi che si stanno aggravando.

Prima delle Elezioni - la grande fuga dalla politica : Lui ha già dichiarato che continuerà a fare politica da non parlamentare. In questo momento avrebbe potuto candidarsi ma senza la certezza di essere eletto. Inviso ai berlusconiani e tollerato con ...

Fuga dalle Elezioni : Più che un addio alla politica, il suo sembra un arrivederci: "Dimostrerò che si può fare politica anche fuori dal palazzo". IL NIET DI PISAPIA - Diverso lo strappo di Pisapia , che ha svelato le ...

Per Mentana le fake news esistono dalla guerra di Troia - ma non fanno vincere le Elezioni : "Le fake news e l'uso maligno delle informazioni sono vecchi come il mondo. Quando oggi assisto alla divulgazione di bufale memorabili o all'utilizzo di malware per pescare nel web informazioni riservate penso alla comune origine, la guerra immortalata da Omero. La bufala sulla fine dell'assedio e la partenza degli Achei, e il cavallo di Troia come dono allegato: la fake e il trojan". Il direttore del Tg La7 in un ...

Modalità Elezioni : Renzi 2 - la vendetta : Chiudendo la Leopolda, Matteo Renzi ha detto che il Pd deve mettersi «in Modalità elezioni». Insomma, basta con la discussione interna («il congresso permanente»). Basta, in particolare, con la discussione sulle alleanze dopo il voto: sennò gli elettori capiscono quel che non devono capire. Ossia che nel Parlamento eletto con il Rosatellum l’unica maggioranza possibile è quella con Forza Italia: e ancora potrebbe non bastare. Del resto, dopo ...

Nepal al voto per Parlamento : prime Elezioni regolari dal 1999 : Tre milioni di persone sono chiamate alle urne in 32 distretti della zona montagnosa del Nepal per partecipare alla prima fase delle elezioni per la Camera dei deputati e per le assemblee provinciali. ...

Giunta straordinaria Coni LIVE dalle 16.30 : fra Elezioni e commissariamento Figc : Dalla clamorosa eliminazione dell'Italia dai prossimi Mondiali in Russia, alle dimissioni del presidente federale Carlo Tavecchio . Per il calcio italiano sono appena trascorsi i nove giorni più ...

Giancarlo Cancelleri/ Seggi e risultati Elezioni Regionali Sicilia 2017 : enorme voto disgiunto dal Pd? : Giancarlo Cancelleri, risultati e Seggi Elezioni Regionali Sicilia 2017: ultime notizie e dati reali, il Movimento 5 Stelle sfida Musumeci. Prima lista in Regione e sfida sugli eletti(Pubblicato il Mon, 06 Nov 2017 11:45:00 GMT)

Elezioni Sicilia - Micari : “Io lasciato solo da Renzi e dal Pd? No - governo nazionale mi ha sostenuto compatto” : Il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione, Fabrizio Micari ha votato nella scuola De Gasperi a Palermo alle 11.30. Micari, sorridente, era in compagnia della madre, signora Emilia, di 83 anni, che teneva a braccetto.”Ho sensazioni molto buone, propositive e positive: sono contento abbiamo fatto una bella campagna elettorale e adesso aspettiamo il risultato. Sono veramente molto sereno. lasciato solo dal Pd? No ...