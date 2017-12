Ecco come sarà l' automobile del futuro

RITA RUSIC / L'ex moglie di Vittorio Cecchi Gori con lui in ospedale : "Ecco come sta adesso" : RITA RUSIC, attraverso un'intervista rilasciata all'Ansa, racconta l'incontro con L'ex marito Vittorio Cecchi Gori, ricoverato per un'ischemia al Gemelli di Roma.(Pubblicato il Tue, 26 Dec 2017 22:50:00 GMT)

Elephone S9 è ormai in dirittura d’arrivo e nel frattempo Ecco come avere Elephone S8 gratis : Elephone continua a lavorare su Elephone S9, in arrivo a breve, e nel frattempo lancia un concorso che mette in palio un Elephone S8. L'articolo Elephone S9 è ormai in dirittura d’arrivo e nel frattempo ecco come avere Elephone S8 gratis è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

'La pizza è come una donna - richiede passione' : Ecco i segreti di una ricetta antica : Si legge infatti nella motivazione del Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura: 'il know-how culinario legato alla produzione della pizza, che comprende gesti, ...

MADONNA DI MEDJUGORJE/ Messaggio del 25 dicembre 2017 : i veggenti - “Ecco come ci appare la Madre di Gesù” : MADONNA di MEDJUGORJE, il Messaggio del 25 dicembre 2017: il testo integrale e la citazione del giorno, "vi porto mio Figlio Gesù", il Natale della Speranza(Pubblicato il Tue, 26 Dec 2017 14:00:00 GMT)

Dai licenziamenti alle pause ai buoni pasto : Ecco come cambia il contratto per 250mila statali : Le novità riguardano circa 250 mila dipendenti, gli statali in senso stretto (dai ministeriali agli agenti del fisco) ma la portata si estende a tutto il pubblico impiego, fatto di oltre tre milioni di lavoratori. Si tratta infatti di un contratto “apripista” che detterà la linea anche per gli altri comparti: sanità, scuola ed enti locali...

Cecchi Gori - Ecco come sta. Notte in rianimazione dopo l'ischemia - condizioni critiche ma stabili : Una nottata vissuta con ansia in ospedale. Sono «critiche ma stabili» le condizioni di Vittorio Cecchi Gori, ricoverato da due giorni in rianimazione presso il policlinico Gemelli di...

Chi l’ha detto che Babbo Natale arriva sulla slitta? Ecco come si festeggia il Natale in Florida : Il 24 dicembre, centinaia di persone si sono ritrovate a Cocoa beach, in Florida, per assistere o partecipare alla Surfin Santa’s 2017. 837 surfisti vestiti da Babbo Natale hanno cavalcato le onde e dato vita a veri e propri spettacoli e acrobazie sull’acqua. Obiettivo? Una raccolta fondi per beneficenza L'articolo Chi l’ha detto che Babbo Natale arriva sulla slitta? Ecco come si festeggia il Natale in Florida ...

Il Natale dei vip - da Belen a Romina Power : Ecco come festeggiano le star : Natale è sinonimo di famiglia. E i vip non si sottraggono alla regola. Attori, cantanti e showgirl stanno trascorrendo le festività più attese accanto ai propri cari, tra brindisi, regali e viaggi. C'è...

Windows 10 : Ecco come scaricarlo gratis e novità aggiornamento Video : #Windows 10 è l'ultimo sistema operativo prodotto dall'omonima casa produttrice. Esso ha fatto la prima comparsa in pubblico il 30 settembre 2014, ma è stato disponibile per gli utenti solo il 29 luglio 2015. All'inizio, per attirare più utenti, chi aveva installato sul proprio PC [Video] la versione 8.1 del sistema operativo Windows, poteva aggiornare alla versione 10 in maniera totalmente gratuita. Tuttavia, dopo due o tre mesi l'aggiornamento ...

Ecco come si vive in un campo rifugiati palestinesi in Libano : Le difficoltà di entrare nel mondo del lavoro Loro due, come Hiyam e Mohamad, si sono rivolti all'Employment Service Center di Tripoli, centro Unrwa che aiuta i giovani a trovare lavoro, segnalando i ...

Windows 10 : Ecco come scaricarlo gratis e novità aggiornamento : Windows 10 è l'ultimo sistema operativo prodotto dall'omonima casa produttrice. Esso ha fatto la prima comparsa in pubblico il 30 settembre 2014, ma è stato disponibile per gli utenti solo il 29 luglio 2015. All'inizio, per attirare più utenti, chi aveva installato sul proprio PC la versione 8.1 del sistema operativo Windows, poteva aggiornare alla versione 10 in maniera totalmente gratuita. Tuttavia, dopo due o tre mesi l'aggiornamento è ...

Serie A - la classifica “senza Var” : Ecco come varierebbe in vetta… : Il Var è una vera e propria innovazione introdotta quest’anno nel nostro calcio. Al di là di sparute polemiche arrivate sopratutto da casa Lazio, la tecnologia applicata al calcio non può che far bene al nostro amato sport. Toglie di mezzo molti dubbi in merito a situazioni scabrose e ricordiamo che è attivo solo da pochi mesi, pian piano verrà perfezionato riducendo ancor di più gli errori arbitrali. Vediamo però come sarebbe stata ...

Come si chiamerà Android 9 P? Ecco i primi indizi da Google : Quale sarà il nome di Android P 9.0? Come si chiamerà Android P? Nome della prossima versione di Android. Peppermint, Pocky o … Google (forse) ci svela il nome di Android 9 P Sebbene Android Oreo sia ancora poco diffuso in rete già si parla di Android P e anche se la data di uscita è molto […]

Nadia Toffa come sta? Ecco come passerà il Natale dopo il malore : Nadia Toffa sta bene e festeggerà il Natale con la sua famiglia Nadia Toffa, la giornalista de Le Iene, dopo il brutto malore è tornata a casa e festeggerà il Natale con la sua famiglia. È accaduto tutto all’improvviso, senza preavviso. La conduttrice televisiva è stata colpita da un malore appena arrivata nell’albergo di Trieste dove avrebbe […] L'articolo Nadia Toffa come sta? Ecco come passerà il Natale dopo il malore ...