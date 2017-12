E' morto lo chef Gualtiero Marchesi | in Italia meritò per primo le tre stelle | ma poi le

morto a Milano lo chef Gualtiero Marchesi : Si è spento, nel pomeriggio, nella sua abitazione di Milano , lo chef Gualtiero Marchesi , fondatore della "nuova cucina italiana". Malato di tumore da tempo, Marchesi , titolare del ristorante "Il Marchesi no", vicino al teatro La Scala, aveva 87 anni. Tra gli chef italiani più noti a livello internazionale, aveva ricevuto, nella sua lunga carriera, numerosi riconoscimenti ed onorificenze e aveva ...

