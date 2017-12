È morto a 87 anni il cuoco Gualtiero Marchesi

Milano - è morto lo chef Gualtiero Marchesi - primo ?tre stelle? in Italia - aveva 87 anni : È morto a Milano Gualtiero Marchesi, chef Italiano tra i più famosi al mondo, il primo in Italia a ottenere le tre stelle Michelin nel 1986. Lo si apprende da fonti vicine alla...

Savona. Il massaggiatore Giovanni Spatafora morto a Phuket : Savona in lutto per la morte di Giovanni Spatafora avvenuta a Phuket in Thailandia. Il sessantenne è morto in un sinistro stradale. Spatafora aveva appena visitato un tempio ed era a bordo di una moto-taxi quando è finito fuori strada. L’italiano è…Continua a leggere →

Pesaro - morto a 15 anni in un incidente - commozione al funerale di Matteo Ghiselli / FOTO : Pesaro, 24 dicembre 2017 - I gomiti poggiati sul bordo piscina , dietro l'acqua blu increspata dal sole, la mano sinistra che mostra la "V" della vittoria , il sorriso che è una mezza linguaccia. ...

Travolto da un'auto davanti a scuola : morto Federico - 15 anni. Dramma a Roma - alla guida un 18enne : Un ragazzo di 15 anni, Federico Ghigiarelli, è morto investito da un'auto in via Prenestina, alla periferia di Roma. Sul posto la polizia locale per i rilievi. Il ragazzo...

Napoli. Bomba a San Giovanni a Teduccio : morto Antonio Perna : E’ drammatico il bilancio dell’esplosione di una Bomba carta a San Giovanni a Teduccio in via Ferrante Imparato. Un uomo di 32 anni è morto dopo essere stato ricoverato in ospedale. E’ rimasta ferita una signora di 43 anni. A seguito…Continua a leggere →

La casa va in fiamme : bimba di 8 anni salvata dalla polizia - morto il padre : Incendio nel tardo pomeriggio di oggi in un appartamento di via Monte Sei Busi, a Genova, nel quartiere di Teglia. Secondo le prime informazioni una bambina di otto anni è stata tratta in salvo mentre un uomo...

Pedone travolto e ucciso da un'auto - morto un anziano di 74 anni : Grave incidente questa mattina a Bologna. Un uomo di 74 anni è stato travolto e ucciso da un’auto in viale Cavina, alle porte di San Lazzaro di Savena.

Bimbo di 5 anni precipita dalla finestra : morto dopo un volo di oltre 15 metri : Un bambino di 5 anni è morto mercoledì 20 dicembre 20147 intorno alle 16 dopo essere precipitato dal quinto piano di uno stabile in via Padre Romualdo Formato, nel quartiere Spinaceto a Roma. Secondo quanto si apprende...