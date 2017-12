Dragon Ball FighterZ : ecco la cinematic di apertura del gioco : Come tutti gli appassionati di Dragon Ball stavano attendendo, ecco qua l'opening di Dragon Ball FighterZ, il filmato di apertura che ogni piacchiaduro di della serie ha sempre mostrato all'avvio del gioco, con scontri in grafica cartoon, colonna sonora rockeggiante e un assaggio dei personaggi con cui potremo scontrarci in gioco.Come riporta Polygon, il gioco arriverà il 26 gennaio per PS4, Xbox One e PC.Nell'attesa che questa nuova iterazione ...

Ecco il video di apertura di Dragon Ball FighterZ - il roster è completo? : Al termine dell'ultimo episodio di Dragon Ball Super, sulle TV giapponesi, Bandai Namco ha diffuso uno spot commerciale di Dragon Ball FighterZ, che ci sembra a tutti gli effetti la videoclip di apertura del gioco, prima di accedere al menù principale. Vi mostriamo il video qui di seguito. https://youtu.be/K9RUCH7Q0Sc Se questo è il video definitivo che comporrà la opening di apertura di Dragon Ball FighterZ, possiamo affermare senza ombra ...

Svelate le musiche dell’anime che arriveranno in Dragon Ball FighterZ tramite DLC : Dragon Ball FighterZ arriverà su Playstation 4, Xbox One e PC il prossimo 26 gennaio. Sui nostri scaffali arriveranno tre versioni differenti: la standard edition, la FighterZ Edition e la Ultimate Edition. Quest'ultima, oltre al season pass del gioco, includerà anche un Anime Music Pack e un Commentator Pack, che permetteranno di sbloccare nel gioco le musiche delle serie TV animate classiche e la voce di nuovi commentatori. I due pacchetti ...

Analizziamo le mosse di Beerus in Dragon Ball FighterZ grazie al nuovo gameplay : Vi proponiamo un nuovo video gameplay di Dragon Ball FighterZ pubblicato dallo youtuber Maximilian Dood, basato sui numerosi gameplay arrivati durante e dopo il Jump Festa 2018: protagonista della lunga clip questa volta è Beerus. Sulla scia dei già proposti Gohan, Hit e Yamcha, il video ci offre uno sguardo dettagliato sul move set del dio della distruzione introdotto in Dragon Ball Super e nel film Dragon Ball Z: La battaglia degli ...

Dragon Ball FighterZ : il nuovo video ci mostra Beerus in azione : Dragon Ball FighterZ, il nuovo picchiaduro di Arc System Works dedicato alla famosa serie di Dragon Ball, arriverà all'inizio del prossimo anno su console e PC e, in vista dell'uscita del gioco, Bandai Namco condivide in rete del nuovo materiale.Dopo il filmato dedicato a Yamcha, ecco che un altro dei protagonisti di Dragon Ball FighterZ si mostra in azione, stiamo parlando di Beerus. Qui di seguito è possibile vedere il video riportato da ...

Vediamo le offerte Gamestop nel Calendario dell’Avvento di oggi 22 dicembre : c’è Dragon Ball Xenoverse 2 : Ultimi giorni per approfittare delle offerte Gamestop giornaliere valide nel Calendario dell'Avvento, attivo presso il rivenditore dal 1 dicembre scorso al 24 di dicembre. Tra gli sconti di oggi troverete diversi titoli interessanti: Vediamo dunque cosa ci propongono le promozioni odierne. Tra le offerte Gamestop di oggi 22 dicembre segnaliamo innanzitutto Dragon Ball Xenoverse 2, videogioco targato Bandai Namco e sviluppato da Dimps, ...

Yamcha protagonista del nuovo video di Dragon Ball FighterZ : Dragon Ball FighterZ è il nuovo picchiaduro di Arc System Works dedicato alla celebre serie che abbiamo provato in anteprima per voi e che si appresta ad arrivare su PlayStation 4, Xbox One e PC.I vari, e famosissimi, personaggi presenti all'interno di Dragon Ball FighterZ si sono già mostrati in alcuni trailer condivisi da Bandai Namco, l'ultimo di questi era dedicato a Gohan adulto, ora, grazie alla segnalazione di Gematsu, possiamo dare uno ...

Nuovo video gameplay Dragon Ball FighterZ - analizziamo le mosse di Yamcha : Bandai Namco ha pubblicato un Nuovo video gameplay di Dragon Ball FighterZ dedicato a Yamcha, dopo quelli con protagonisti Adult Gohan e Hit. Le clip, a differenza dei character trailer di pochi secondi rilasciati finora, durano qualche minuto e - grazie all'analisi di alcuni Youtuber selezionati dal publisher - ci permettono di analizzare i moveset dei combattenti che compongono il roster del Nuovo picchiaduro sviluppato dai ragazzi di Arc ...

Video gameplay Dragon Ball FighterZ mostra una mossa di Gohan - ci sarà anche Broly? : Nelle ultime ore Bandai Namco ha pubblicato un nuovo Video ufficiale di Dragon Ball FighterZ: protagonista della clip è Adult Gohan, personaggio annunciato alcune settimane fa insieme a Gotenks e Kid Bu, prima che sopraggiungesse il Jump Festa 2018 e avvenisse il reveal degli altri tre lottatori - Beerus, Hit e Black Goku. In questa clip vediamo Gohan sfoderare una certa mossa, che ci fa pensare che nel roster finale potremmo vedere anche ...

Dragon Ball FighterZ : possiamo vedere alcune mosse di Gohan adulto in un nuovo gameplay : Con un nuovo trailer riportato da Gematsu possiamo vedere alcune nuove mosse di Gohan adulto, in Dragon Ball FighterZ.Il gioco verrà lanciato per PlayStation 4, Xbox One e PC il 26 gennaio nelle Americhe e in Europa, e il 1 ° febbraio in Giappone.Il gioco è il frutto di una combinazione tra le caratteristiche di giochi tradizionali di Dragon Ball in 2D, ovvero in stile cartone animato con quelli filmati in 3D.Read more…

Novità Dragon Ball Xenoverse 2 a febbraio 2018 : personalizzazione personaggi del roster e immagini per Fu! : Che Bandai Namco non abbia per nulla concluso il suo supporto post lancio a Dragon Ball Xenoverse 2 è ormai chiarissimo: dopo la pubblicazione dell'Extra Pack 1, abbiamo avuto notizie sull'Extra Pack 2 e sull'arrivo di una nuova storia con un villain inedito, il misterioso Fuu. Ora sappiamo che enormi Novità sono in arrivo per febbraio 2018, grazie anche a un interessante aggiornamento che sarà disponibile al download per Playstation 4, Xbox One ...

Statistiche e immagini di Dragon Ball FighterZ dedicate a Black Goku - Hit e Beerus : Bandai Namco ha aggiornato il sito ufficiale di Dragon Ball FighterZ con le descrizioni e le Statistiche ufficiali dei tre nuovi personaggi giocabili, annunciati negli ultimi giorni in concomitanza con il Jump Festa 2018. Parliamo, ovviamente, di Black Goku, Hit e Beerus, combattenti provenienti dalla nuova serie anime di Dragon Ball Super e che si aggiungono così al roster dei lottatori. Insieme alle Statistiche, abbiamo anche una nuova ...

In Dragon Ball FighterZ farà il suo debutto una funzionalità speciale chiamata Sistema Shenron : Bandai Namco Entertainment Europe ha svelato oggi nuovi dettagli sul suo Dragon Ball FighterZ che sarà rilasciato fra un mese su Xbox One, PlayStation 4, PC via STEAM e altri distributori.Nel gioco di base verranno inclusi tre nuovi personaggi di Dragon Ball Super: Beerus, Hit e Goku Black. Specializzato in attacchi senza punti deboli, Beerus dimostrerà tutta la sua potenza con la sua super mossa, il Castigo del Dio della Distruzione. ...