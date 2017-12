Download Aggiornamento Android 8 0 Per LG V30

Subito l’aggiornamento Samsung Galaxy S7 e S7 Edge di dicembre con link Download PHN - le novità : Finalmente è partito anche l'aggiornamento di dicembre per i Samsung Galaxy S7 e S7 Edge PHN, pensato per i dispositivi no brand olandesi. Pur non trattandosi di un rilascio nostrano, sono molti i possessori di questi esemplari residenti nel nostro paese ad aver adottato da mesi il firmware europeo e pure di solito questo rilascio non molto lontano da noi precede di pochissimo anche quello in arrivo sul nostro territorio. Siamo senz'altro al ...

Soluzione finale ai problemi Asus ZenFone 2 con aggiornamento Facebook : link al Download : Tra i non pochi problemi riscontrati in queste settimane con l'Asus ZenFone 2 abbiamo registrato anche i continui crash del device e dell'app stessa al momento dell'utilizzo di Facebook per Android. Considerando l'enorme diffusione di questo programmino, è facile immaginare il disagio avvertito da buona parte del pubblico che in questi due anni abbondanti ha deciso di puntare su uno smartphone che, a sorpresa, ha fatto registrare una mole di ...

Ultimo passaggio Nexus 5X - 6P - Pixel e Pixel 2 per l’aggiornamento Oreo 8.1 : Download beta finale : Buone nuove per Nexus 5X, 6P, Pixel e Pixel 2 dato l'avvio del roll-out di una più recente developer preview dell'aggiornamento ad Android 8.1 Oreo, l'ultima prima del rilascio della versione finale, che a questo punto non dovrebbe tardare troppo ad arrivare. La release si è fatta carico di una serie di correzioni ed importanti aggiunte software: sono state integrate alcune ottimizzazioni relativamente ad Android Go ed alle API Neural ...

In aggiornamento i Samsung Galaxy S7 e S7 Edge TIM - Tre e Wind oggi 21 novembre : primi link Download : Letteralmente una vera e propria pioggia di aggiornamenti per i Samsung Galaxy S7 e S7 Edge, in particolar modo sui modelli serigrafati TIM, Tre e Wind Italia che erano rimasti a secco di nuovi adeguamenti da troppo tempo, in alcuni casi anche dalla scorsa primavera. Finalmente a disposizione il firmware con patch di sicurezza del mese di ottobre, un incredibile passo in avanti dopo un periodo di stallo e annunci inattesi degli operatori mobili ...

Tra link al Download e primi feedback sul Samsung Galaxy S8 con aggiornamento di ottobre : A partire da ieri 14 novembre è in distribuzione un nuovo aggiornamento dedicato ai possessori di un Samsung Galaxy S8, in riferimento alla versione no brand dello smartphone. Si tratta come tutti sanno della patch di ottobre, anche se la speranza è di andare incontro nel più breve tempo possibile a quella di novembre con il top di gamma 2017. Come stanno le cose arrivati ad oggi? Qualche novità in effetti c'è, considerando le mosse del ...

Google Assistant su Samsung Galaxy S8 : aggiornamento italiano - Download installazione : Google Assistant parla finalmente italiano anche su Samsung Galaxy S8, andando a soppiantare quella che è, a conti fatti, ancora una grande mancanza dell'attuale top di gamma. Parliamo naturalmente di Bixby, l'assistente proprietario del brand asiatico che, rilasciato lo scorso marzo, stenta ancora a decollare (gli analisti addirittura prevedono possa finire con lo scomparire nel giro di tre anni). Tornando a Google Assistant, il rilascio sta ...

Come installare aggiornamento B394 su Huawei P9 Lite - successivo al B391 : Download e guida : Adesso che l'aggiornamento B391 destinato ad Huawei P9 Lite no brand Italia è cosa ormai diffusa, si passa già oltre, alla prossima versione firmware, che sembra corrispondere alla sigla B394. Era lo scorso 21 ottobre quando vi avevamo dato notizia dell'esistenza di questo pacchetto, portatore della patch di sicurezza del mese appena trascorso. All'interno saranno sicuramente presenti altre ottimizzazioni, magari anche in grado di permettere ...

Xiaomi Mi A1 si aggiorna ancora : pronto al Download oltre 1 GB di aggiornamento : Xiaomi Mi A1 sta ricevendo un nuovo e corposo aggiornamento di sistema per correggere diversi piccoli bug presenti nella versione precedente. L'articolo Xiaomi Mi A1 si aggiorna ancora: pronto al download oltre 1 GB di aggiornamento è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Nuove emoticon WhatsApp nell’aggiornamento ufficiale Android del 26 ottobre : significato per ogni emoji e link Download : Ci siamo finalmente. L'aggiornamento WhatsApp 2.17.364 ha introdotto nuovissime emoticon in quest'ultima parte del 2017 su tutti i dispositivi Android. Numerose emoji che, ad inizio mese, avevamo avuto modo di anticiparvi nella corrispettiva versione beta dell'applicazione e dunque disponibili solo per alcuni, ora sono ritrovabili sulla tastiera per tutti. Nella foto in apertura articolo le Nuove "faccine" e non solo appena sbarcate nell'app ...

Prima apparizione per l’aggiornamento di ottobre su Samsung Galaxy S8 : Download XXU1AQJ1 : Si parla da tempo del rilascio dell'aggiornamento di ottobre per gli utenti per il Samsung Galaxy S8, visto che in tanti si aspettano un upgrade migliorativo per lo smartphone che tanto bene sta facendo nel nostro Paese. Abbiamo trattato l'argomento qualche giorno fa, in riferimento alle patch G950FXXU1AQI9 e G955FXXU1AQI9, utili per introdurre oltre 200 contromisure legate al sistema operativo Android. Oggi 24 ottobre, però, dobbiamo fare uno ...