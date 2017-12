Diretta Venezia Sassari risultato live 55-51 streaming video e tv | fine 30' ! Lega A1

Diretta/ Venezia Sassari (risultato live 36-27) streaming video e tv : intervallo lungo (Lega A1) : DIRETTA Venezia Sassari info streaming video e tv, orario, risultato live. In campo al Taliercio a Santo Stefano nella 12^ giornata della Serie A di basket (oggi 26 dicembre)(Pubblicato il Tue, 26 Dec 2017 18:42:00 GMT)

Diretta/ Venezia Sassari (risultato live 21-10) streaming video e tv : fine 10'! (Lega A1) : Diretta Venezia Sassari info streaming video e tv, orario, risultato live. In campo al Taliercio a Santo Stefano nella 12^ giornata della Serie A di basket (oggi 26 dicembre)(Pubblicato il Tue, 26 Dec 2017 18:14:00 GMT)

Diretta/ Venezia Sassari (risultato live 0-0) streaming video e tv : palla a due! (Lega A1) : DIRETTA Venezia Sassari info streaming video e tv, orario, risultato live. In campo al Taliercio a Santo Stefano nella 12^ giornata della Serie A di basket (oggi 26 dicembre)(Pubblicato il Tue, 26 Dec 2017 17:49:00 GMT)

Diretta/ Venezia Sassari : streaming video e tv - gli ultimi trofei. Orario - risultato live (Lega A1) : Diretta Venezia Sassari info streaming video e tv, Orario, risultato live. In campo al Taliercio a Santo Stefano nella 12^ giornata della Serie A di basket (oggi 26 dicembre)(Pubblicato il Tue, 26 Dec 2017 15:23:00 GMT)

Venezia - Dinamo Sassari - Diretta tv e info streaming Video : Venezia-#Dinamo Sassari è il match in programma oggi, martedì 26 dicembre, alle ore 18 al Taliercio. La sfida è valevole per la dodicesima giornata del campionato italiano, Serie A di basket. [Video]A dirigere la gara saranno gli arbitri Carmelo Lo Guzzo, Mark Bartoli e Matteo Boninsegna. La sfida tra i due roster si preannuncia molto interessante, soprattutto dal punto di vista della classifica. Infatti, le squadre si trovano a pari punti, 14 ...

Venezia - Dinamo Sassari - Diretta tv e info streaming : Venezia-Dinamo Sassari è il match in programma oggi, martedì 26 dicembre, alle ore 18 al Taliercio. La sfida è valevole per la dodicesima giornata del campionato italiano, Serie A di basket. A dirigere la gara saranno gli arbitri Carmelo Lo Guzzo, Mark Bartoli e Matteo Boninsegna. La sfida tra i due roster si preannuncia molto interessante, soprattutto dal punto di vista della classifica. Infatti, le squadre si trovano a pari punti, 14 punti con ...

Venezia Sassari/ Streaming video e Diretta tv : orario - risultato live (basket Lega A 12giornata) : diretta Venezia Sassari info Streaming video e tv, orario, risultato live. In campo al Taliercio a Santo Stefano, 12giornata Serie A di basket.

Venezia Sassari/ Streaming video e Diretta tv : orario - risultato live (basket Lega A 12^ giornata) : diretta Venezia Sassari info Streaming video e tv, orario, risultato live. In campo al Taliercio a Santo Stefano nella 12^ giornata della Serie A di basket (oggi 26 dicembre)(Pubblicato il Tue, 26 Dec 2017 08:08:00 GMT)

Diretta / Venezia Cremonese (risultato finale 1-1) streaming video e tv : Moreo regala il pari al Venezia : DIRETTA Venezia Cremonese: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per la 20^ giornata di Serie B(Pubblicato il Wed, 20 Dec 2017 22:15:00 GMT)

Diretta / Aek Atene Venezia (84-64) streaming video e tv : risultato finale! (basket Champions League) : DIRETTA Aek Atene Venezia: streaming video e tv, orario, risultato live. In Champions League di basket trasferta greca per la Reyer (oggi 20 dicembre)(Pubblicato il Wed, 20 Dec 2017 22:05:00 GMT)

Diretta / Venezia Cremonese (risultato live 0-1) streaming video e tv : Cavion sblocca la contesa! : Diretta Venezia Cremonese: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per la 20^ giornata di Serie B(Pubblicato il Wed, 20 Dec 2017 21:43:00 GMT)

Diretta / Aek Atene Venezia (70-48 - 30') streaming video e tv : risultato live - 4^ Q! (basket Champions League) : Diretta Aek Atene Venezia: streaming video e tv, orario, risultato live. In Champions League di basket trasferta greca per la Reyer (oggi 20 dicembre)(Pubblicato il Wed, 20 Dec 2017 21:40:00 GMT)

Diretta / Aek Atene Venezia (42-37 - 20') streaming video e tv : risultato live - 3^ Q! (basket Champions League) : DIRETTA Aek Atene Venezia: streaming video e tv, orario, risultato live. In Champions League di basket trasferta greca per la Reyer (oggi 20 dicembre)(Pubblicato il Wed, 20 Dec 2017 21:11:00 GMT)

Diretta / Venezia Cremonese (risultato live 0-0) streaming video e tv : squadre al riposo : DIRETTA Venezia Cremonese: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per la 20^ giornata di Serie B(Pubblicato il Wed, 20 Dec 2017 21:10:00 GMT)