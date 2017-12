Diretta Trento Monza risultato live 2-1 streaming video e tv | 4^ set! Serie A1 13^

Diretta / Zaksa Trento (risultato finale 3-2) streaming video e tv : italiani ko! (Champions League) : DIRETTA Zaksa Trento : streaming video e tv, orario e risultato live della partita di volley per il girone E della Champions League. Nuova trasferta per la Diatec.(Pubblicato il Wed, 20 Dec 2017 22:49:00 GMT)

Diretta / Zaksa Trento (risultato live 1-2) streaming video e tv : momento chiave del match! (Champions League) : Diretta Zaksa Trento : streaming video e tv, orario e risultato live della partita di volley per il girone E della Champions League. Nuova trasferta per la Diatec.(Pubblicato il Wed, 20 Dec 2017 21:58:00 GMT)

LIVE Volley - Champions League : ZAKSA-Trento in Diretta. Gialloblù in fuga ma Torres rimette in gioco i polacchi : 2-1 (25-18 - 26-24 - 23-25) : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di ZAKSA Kedzierzyn Kozle-Trento, match valido per la seconda giornata della Champions League 2017-2018 di Volley maschile. I dolomitici cercano l’impresa sul campo dei Campioni di Polonia guidati da coach Andrea Gardini: la formazione reduce dal Mondiale, dove ha perso anche contro Civitanova, cerca un pronto riscatto contro la Diatec che invece vuole proseguire il buon momento dopo la crisi di ...