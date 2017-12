Dal bonus bebé alle agevolazioni per la casa - le misure della legge di Bilancio per il 2018 : L’assegno per i nuovi nati da 80 euro al mese viene rinnovato per il 2018 ma solo per il primo anno di vita del bambino. È destinato alle famiglie con un reddito Isee sotto i 25.000 euro l’anno. Nel 2018 sono rinnovati ecobonus, con modifiche sulle caldaie meno efficienti che escono dallo sconto, e sismabonus, unificati nel caso di lavori condominiali in zone sismiche...

Dal bonus bebè all’anticipo pensionistico Manovra : famiglia e lavoro - cosa cambia : Confermato il contributo per i neonati, ma solo per il 2018. Sale il reddito massimo dei figli per considerarli a carico, e avere diritto alle detrazioni fiscali. Rafforzato il reddito di inserimento per i nuclei poveri. Un fondo anche per chi si prende cura dei parenti anziani. Ma non ci sono le regole

Dalla lotta alla povertà ai bonus bebè e casa - Dalla Web tax alle novità su fisco e sport : le novità dopo il sì alla manovra : Favorirà una crescita inclusiva", aveva commentato via twitter il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan. I punti e le novità fondamentali La lotta alla povertà, l'occupazione per i giovani, l'...

Pensioni e bonus per giovani - le misure previste Dalla manovra 2018 - : L'aula di Montecitorio ha dato il via libera alla legge di Bilancio con 270 voti favorevoli, 172 contrari e 5 astenuti. Il testo torna ora, in terza lettura, all'esame finale di Palazzo Madama. Il ...

Dal bonus bebé ai precari della scuola La Manovra passa alla Camera Le novità : Il voto finale sulla legge di Bilancio in aula a Montecitorio, poi la legge di bilancio passerà al Senato per un veloce passaggio: il sì definitivo è previsto entro sabato 23. Ecco tutte le novità più importanti e le conferme della Manovra 2018

Dal bonus bebè all'equo compenso : ecco i nuovi emendamenti alla Manovra : Un'altro emendamento contempla invece la maggiorazione dell'indennità o della parte variabile della retribuzione per il personale anche dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze . La ...

Bonus 500 euro Docenti - Dal 19 dicembre riaccreditate le somme del 2016 : Dal 19 dicembre saranno disponibili le somme del Bonus 500 euro per Docenti non utilizzate negli anni scolastici precedenti. Lo ha comunicato il Ministero sul sito Carta del Docente che ha invitato per questo motivo a non utilizzare il sistema dal 14 al 18 dicembre. La Carta del Docente è stata prevista dal Decreto Buona Scuola del 2015, come un borsellino elettronico del valore di 500 euro utilizzabile dal singolo insegnante per acquistare ...

Roma - in arrivo Dal Liverpool un bonus per Salah : La scorsa estate la Roma ha ceduto Salah al Liverpool per 42 milioni di euro più altri 8 milioni di bonus . Come si legge sulla Gazzetta dello Sport , circa 1,5 milioni stanno già per arrivare perché uno dei 'premi' era fissato al raggiungimento di quota 20 gol stagionali da parte dell'egiziano (eletto miglior calciatore africano del 2017=, ...

Bonus mamma alle immigrate - Inps condannato Dal giudice : Il tribunale condanna l'Inps a pagare il "Bonus mamma domani" anche alle straniere. L'ultima sentenza in favore delle donne immigrate arriva dal Tribunale di Bergamo, sezione del Lavoro. L'Ente previdenziale nell'eslcudere dagli "800 euro" di incentivo avrebbe mantenuto una "condotta discriminatoria" e così è stata condannata. La legge sull'incentivoUn anno fa la ...

Manovra - ok Dal Senato : rimane il nodo sul bonus bebè : Con 149 voti favorevoli e 93 contrari l’aula del Senato ha votato la fiducia alla Manovra, nello stesso giorno in cui l’esecutivo l’ha incassata anche da Montecitorio sul dl...

Bonus bebè/ Sarà per sempre - ma Dal 2019 verrà dimezzato : i dettagli e chi può richiederlo : Bonus bebè: l'ultima versione dell'emendamento alla manovra renderà strutturale l'assegno mensile per i nuovi nati ma Sarà dimezzato a partire dal 2019.(Pubblicato il Tue, 28 Nov 2017 21:28:00 GMT)

Bonus bebè dimezzato a 40 euro al mese Dal 2019 - mini taglio da 60 milioni al superticket : Dal 2019 l’assegno di 480 euro all’anno sarà erogato mensilmente (40 euro al mese). Bonus doppio per chi presenta un Isee non superiore a 7mila euro annui. In deroga al Jobs act gli steward degli stadi potranno essere assunti dalle società sportive con contratti di lavoro intermittenti. Previsto un fondo per gli archivi dei movimenti politici ...

Bonus bebè per sempre - ma light : 40 euro al mese Dal 2019 : Non più un provvedimento temporaneo da rinnovare di anno in anno, ma una norma stabile per i nuovi nati e adottati. Il Bonus bebè cambia nella legge finanziaria in approvazione al Senato. Sarà per sempre l’assegno mensile, ma sarà più leggero. Un emendamento alla manovra economica propone che il Bonus valga per il primo anno di vita del bambino o per il primo dopo l’adozione. La norma attuale lo prevede per tre anni. Oltre alla durata cambia ...