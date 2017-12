Ciclismo - tutto il Calendario del 2018 : le date e il programma delle corse. Dalle classiche ai Grandi Giri : Il Calendario 2018 di Ciclismo si preannuncia più ricco che mai: una serie di appuntamenti e di corse che ci terranno compagnia praticamente per tutto l’anno. Gli appassionati avranno modo di divertirsi ammirando i propri beniamini e tifando i propri idoli direttamente sulle strade o davanti al televisore. Si preannuncia davvero una stagione imperdibile e affascinante dove i migliori Campioni si daranno battaglia per la conquista dei ...

AGCOM : al via Conciliaweb. Dal 2018 risoluzione online delle controversie utenti-operatori telefonici : La conciliazione, afferma L’AGCOM, dal 2018 verrà avviata anche accedendo al portale dal proprio Pc o smartphone.

La Prova del cuoco/ Lotteria Italia 2018 - biglietti vincenti estratti : 22mila euro (Dal 13 al 17 novembre) : La Prova del cuoco e Lotteria Italia 2018, i numeri dei biglietti vincenti estratti nella settimana dal 13 al 17 novembre: premio più alto 22 mila euro. (Pubblicato il Mon, 25 Dec 2017 04:41:00 GMT)

La Prova del cuoco/ Lotteria Italia 2018 - biglietti vincenti estratti : 15mila euro (Dal 20 al 24 novembre) : La Prova del cuoco e Lotteria Italia 2018, i numeri dei biglietti vincenti estratti nella settimana dal 20 al 24novembre: doppia vincita da 15 mila euro per due giocatori.(Pubblicato il Mon, 25 Dec 2017 04:30:00 GMT)

La Prova del cuoco/ Lotteria Italia 2018 : biglietti vincenti estratti - vinti 80mila euro (Dal 2 al 6 ottobre) : La Prova del cuoco e Lotteria Italia 2018: i numeri dei biglietti vincenti estratti. Sono stati vinti 80mila euro nella settimana che va dal 2 al 6 ottobre. Le ultime notizie sul gioco(Pubblicato il Mon, 25 Dec 2017 04:20:00 GMT)

'Dal 2018 carabinieri e militari potranno essere sindacalizzati' : Dal 2018 carabinieri e militari potranno essere sindacalizzati Il mondo dei diritti e delle prerogative sindacali potrebbe presto aprirsi per le Forze armate, Arma dei carabinieri compresa. Il Comitato europeo dei diritti sociali del Consiglio d'Europa (Ecsr), ...

Il cinema di Kathryn Bigelow al Cinema Spazio Oberdan Dall'8 al 24 gennaio 2018 a Milano : In programma anche Zero Dark Thirty (2012), che ottenne invece cinque nomination, e l'ultimo film Detroit (2017), cronaca delle proteste degli afroamericani nella Detroit del 1967 e della violenta ...

Tempesta d’amore - anticipazioni Dal 27/12 al 2 gennaio 2018 : colpi di scena a non finire : Una settimana di novità, quella che inizia il 24 e termina il 30 dicembre 2017. Ultimi episodi di Tempesta d’amore, soap tedesca seguita da molti fans. Intrecci amorosi e lavorativi al Furstenhof, con Boris che sta corteggiando Tina e non solo perchè è attratto da lei. Andiamo nei dettagli. anticipazioni Tempesta d’amore Come abbiamo sopra accennato, Boris corteggia Tina. Non è solo preso da lei, ma ha intenzione di creare insieme ...

Carlo Cracco e Rosa Fanti si sposano / Nozze nel 2018 : Dal funerale in tv alle nozze a Milano : Carlo Cracco e Rosa Fanti si sposeranno nel 2018! L’atto è stato pubblicato sul sito del Comune di Milano, ancora da definire data e dettagli.(Pubblicato il Sun, 24 Dec 2017 08:37:00 GMT)

Calcio a 5 - 15^ giornata Serie A 2017-2018 : Acqua&Sapone ko - la legge del Kaos colpisce ancora! Came Dosson e Luparense ad un passo Dalla vetta : La legge del Kaos si abbatte anche sulla capolista. L’Acqua&Sapone Unigross arresta la sua corsa sul campo del Kaos Reggio Emilia nel match clou della 15^ giornata del campionato di Serie A 2017-2018 di Calcio a 5. Succede tutto nella ripresa: gli emiliani vanno avanti di due reti con Dian Luka e Kakà, ma Lukaian e De Oliveira riportano le squadre in parità. A questo punto, però, si scatena Fits, che con una doppietta annichilisce le ...

Serie A 2017-2018 - Juventus-Roma 1-0 : Benatia decide il big match - bianconeri secondi a -1 Dal Napoli : La Juventus ha sconfitto la Roma per 1-0 nel big match della diciottesima giornata della Serie A. I bianconeri si confermano così come l’anti Napoli e si portano a un solo punto dalla capolista che nel pomeriggio aveva sconfitto la Sampdoria, mentre i giallorossi rimangono al quarto posto in classifica e mancano l’aggancio alla formazione di Max Allegri, che invece conferma la propria supremazia: contro i capitolini ha vinto le ...

Svizzera - Dal 2018 addio alle cabine telefoniche : #payphoneography: il giro del mondo con le cabine telefoniche La mazzata finale, a quel reperto della comunicazione d'antan, che ha resistito per decenni, è arrivata dai telefonini. Non a caso oggi, ...

Tv - Dalla Champions alla F.1 : che rivoluzione nel 2018 : La Coppa del Mondo di calcio in Russia passerà alla storia per essere la prima trasmessa da Mediaset. La Rai ci ha provato "con un'offerta considerevole" ma il gruppo berlusconiano l'ha superata. "La ...