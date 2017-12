Living Dark : ecco il nuovo open-world procedurale dai Creatori di DayZ : RocketWerkz ha annunciato un nuovo titolo, riporta Eurogamer. Si tratta di un gioco precedurale "neo noir" chiamato Living Dark, ma non si fa menzione se sia o meno multiplayer. Va comunque considerato che il team di sviluppo è costituito da un totale di quindi persone, per cui le aspettative vanno calibrate anche in base a questa informazione.La parte procedurale del gioco dovrebbe consistere nel creare missioni, personaggi e dialoghi in ...

Yoku's Island Express : ecco un nuovo gameplay trailer del titolo platform dai Creatori di DayZ : Mentre il Natale si avvicina, molti giochi si preparano a lanciare o hanno giù lanciato i loro eventi a tema natalizio. Lo sviluppatore indipendente Villa Gorilla e l'editore Team17 non sono da meno, decidendo di festeggiare pubblicando un nuovo trailer per il loro prossimo gioco, il quale mescola il flipper a del buon vecchio e sano platform.Yoku's Island Express ci mostra una delle aree più nevose del gioco in questo interessante trailer ...

Nuovo trailer per Dreams : l'ultima opera dei Creatori di Little Big Planet uscirà nel 2018 : Il 2018 di PS4 si presenta sin da ora pieno zeppo di uscite interessanti e a quanto pare Sony ha deciso di proporre anche un'altra esclusiva nel corso dei prossimi dodici mesi.Stiamo parlando di Dreams, nuova opera di Media Molecule, software house conosciuta soprattutto per la serie di Little Big Planet e per l'ottimo Tearaway. Proprio Dreams, a meno di rinvii, uscirà nel corso del 2018 e nel corso dei The Game Awards c'è stata l'occasione di ...

Primo trailer per #WarGames : il nuovo progetto del Creatore di Her Story : Her Story è stato bollato da molti come un'opera che non può essere considerata un videogioco vero e proprio ma il lavoro di Sam Barlow è comunque riuscito ad appassionare parecchi giocatori e a convincere buona parte della critica. Una detective Story interattiva in cui dovevamo continuamente visionare delle registrazioni per cercare di arrivare alla verità riguardante la protagonista e suo marito.Proprio il creatore di quella particolarissima ...

Housemarque : i Creatori di Resogun sfrutteranno l'Unreal Engine 4 per il nuovo titolo "che verrà presentato a breve" : Dopo le recenti dichiarazioni sulla decisione di abbandonare il genere arcade, Housemarque è tornata a parlare dei suoi prossimi titoli.Come riportato da Gamingbolt infatti, durante una conferenza stampa, il CEO Ilari Kuittinen ha avuto modo di discutere del futuro della compagnia affermando che i prossimi titoli (il primo "sarà presto annunciato") della casa finlandese saranno mossi dall'Unreal Engine 4, motore molto popolare e versatile che ...

Sky : primo video gameplay per il nuovo gioco dei Creatori di Journey : Flow, Flower e poi Journey. Una crescita costante per una software house che con la propria ultima opera ha sostanzialmente creato un genere, quel gioco "alla Journey" che in questi mesi ci ha deliziato (o infastidito nel caso in cui non amiate questa tipologia di produzioni) con giochi più o meno fedeli al lavoro di thatgamecompany.Se si arriva da un titolo come Journey le aspettative sono inevitabilmente molto alte e quindi tutti i riflettori ...

AIR è il nuovo gioco dai Creatori di PUBG : video e immagini per l’MMORPG steampunk : Si chiama AIR ed è il nuovo gioco dai creatori della hit del momento, PUBG, acronimo di PlayerUnknown's Battlegrounds, un titolo ormai giocato da decine di milioni di persone in tutto il mondo. Bluhole è quindi al lavoro su AIR che sta per Ascent: Infinite Realm (sì, ancora acronimi, si saranno abituati), che sostanzialmente sarà un MMORPG open world tra lo steampunk e il fantasy. Ovviamente include combattimenti PvP ma anche Realm Vs ...