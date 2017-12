Corea del Nord | Mosca | “Siamo disposti a mediare tra Washington e Pyongyang”

Corea del Nord - l’allarme di Seul : “Pyongyang prepara altri lanci missilistici” : La Corea del Nord di Kim Jong-un prosegue, nonostante le nuove sanzioni varate dall’Onu, che considera un vero ‘atto di guerra’, e secondo l’intelligence di Seul prepara nuovi collaudi missilistici da lanciare a breve. Pyongyang, nei giorni scorsi, ha mandato un messaggio chiaro agli Stati Uniti: ‘Vi illudete e fate un sogno delirante’ se pensate che rinunceremo al programma nucleare o a quello ...

Seul : la Corea del Nord prepara un altro test missilistico : Secondo il Ministero per l’Unificazione della Corea del Sud, la Corea del Nord “continuerà a migliorare le sue capacità nucleari e missilistiche nel 2018” e si prevede “almeno un altro test missilistico” nei prossimi mesi. Inoltre, secondo il quotidiano Joongang Ilbo, la Corea del Nord sta per lanciare il satellite Kwangmyongsong-5, dotato di telecamere di precisione e tecnologie per la comunicazione. L'articolo ...

Creato nuovo satellite dalla Corea del Nord - : Secondo il giornale, il satellite si chiama "Kwangmyngsng-5" ("Stella luminosa"). I dettagli e le caratteristiche tecniche del dispositivo non vengono riportate. Il precedente lancio del satellite ...