Convocati Parma | ben 5 assenti per il tecnico D’Aversa

Parma - i Convocati di D’Aversa per la Ternana : assenza pesantissima : “Al termine della seduta di allenamento a porte chiuse sostenuta questa mattina al Centro Sportivo di Collecchio, Mister D’Aversa ha convocato per la diciottesima partita del Parma Calcio nel campionato Serie B ConTe.it 2017/2018, in programma domani pomeriggio allo stadio Libero Liberati di Terni (fischio d’inizio: ore 15) contro la Ternana, i seguenti 23 giocatori (in ordine alfabetico), che sono partiti per il ritiro pre-gara in ...