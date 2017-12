: RT @stressedinblack: Come ogni anno il momento preferito resta quello in cui tra pochi intimi superstiti ci ritroviamo piegati in due ripen… - maiunajoy : RT @stressedinblack: Come ogni anno il momento preferito resta quello in cui tra pochi intimi superstiti ci ritroviamo piegati in due ripen… -

(Di martedì 26 dicembre 2017) Pescara - Regali di Natalenel mirino dei Carabinieri del Nas di Pescara che hanno condotto controlli in città presso rivenditori che esponevano in mercatini e nelle gallerie dei centri commerciali. In violazione alla normativa del Codice del Consumo sono stati sorpresi due ambulanti: uno aveva esposto stufe elettriche a basso consumo senza i requisiti minimi diper essere commercializzate in Italia, un altro commercializzava casse per pc, auricolari bluetooth e illuminazioni led, a bassa tensione potenzialmente. Tutti gli, del valore di circa 4.000 euro, sono statiper essere destinati a distruzione. Nell'effettuare l'acquisto di regali e ornamenti natalizi, i Nas ricordano che sulle decorazioni elettroniche devono essere presenti il marchio CE ed etichette in lingua italiana, garanzia di qualità e controlli prima ...