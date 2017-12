: Concorso 4 educatori e pedagogisti e tempo indeterminato, scadenza 11 gennaio - MariaMassa81 : Concorso 4 educatori e pedagogisti e tempo indeterminato, scadenza 11 gennaio - oggiscuola : Concorso pubblico per educatori di asilo nido: ecco come presentare domanda entro l'8 gennaio - AsScarano : RT @PortalEducatori: #educatori (Concorso per 1 educatore professionale (lazio) AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1) - - PortalEducatori : #educatori (Concorso per 1 educatore professionale (lazio) AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1) - - StradedeuropaMC : La partecipazione all’iniziativa è rivolta a: docenti, dirigenti scolastici, educatori, animatori digitali,... -

(Di martedì 26 dicembre 2017) Ente proponente il Comune di Trieste per l'assunzione adi 4 figure professionali nel ruolo di coordinatore pedagogico nei servizi educativi VIDEO. I candidati dovranno essere in possesso della cittadinanza italiana, una laurea specifica nel settore educativo e presentare domanda esclusivamente per via telematica accedendo al sito ufficiale del Comune di Trieste entro il termine perentorio del 11/01/2018. I dettagli di to.pubblico per 4, Comune Trieste Per presentare istanza di partecipazione alpubblico oggetto del nostro annuncio di lavoro, i candidati dovranno essere in possesso di: - cittadinanza italiana; - essere cittadino di uno degli Stati membri dell’UE; - godimento diritti civili e politici e idoneita' fisica. Gli aspiranti a uno dei posti acon assunzione nel Comune di Trieste ...