Anticipazioni L'Isola dei famosi 2018 : svelati i Concorrenti ufficiali Video : Chi aono i nuovi concorrenti dell'#Isola dei famosi 2018? Mancano poche settimane al debutto della prossima edizione del reality show condotto da Alessia Marcuzzi su Canale 5, ed ecco che in questi giorni sono arrivate le prime conferme ufficiali sui nomi dei nuovi naufraghi [Video] che si metteranno in gioco in Honduras durante questa tredicesima edizione che potra' contare sulla presenza di Stefano De Martino come nuovo inviato al posto di ...

Isola dei Famosi 2018 / Anticipazioni e Cast : Marina La Rosa tra i Concorrenti? : Isola dei Famosi 2018, Anticipazioni e Cast della 13esima edizione in partenza il prossimo 22 gennaio con Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino in Honduras come inviato.(Pubblicato il Thu, 21 Dec 2017 18:07:00 GMT)

Isola dei Famosi 2018 / Anticipazioni e cast : Corrado Tedeschi e Ludovica Di Benedetto Concorrenti? : Isola dei Famosi 2018, Anticipazioni e cast: arrivano le prime conferme ufficiali sui protagonisti del reality. In Honduras ci saranno anche Bianca atzei e Alessia Mancini(Pubblicato il Wed, 20 Dec 2017 21:02:00 GMT)

L'isola dei famosi 13 : Concorrenti Bianca Atzei-Alessia Mancini-Paola Di Benedetto-Elettra Lamborghini-Eva Henger-Kaspar Capparoni-Nino Formicola? : “Quattro nuove naufraghe in arrivo per Alessia Marcuzzi nella prossima Isola dei famosi - spiega Chi nelle "chicche di gossip" - che partirà il 22 gennaio su Canale 5. Voleranno in Honduras l'ex letterina Alessia Mancini (che non gradirebbe la presenza di Stefano Bettarini, suo ex flirt), la cantante Bianca Atzei, la showgirl Cecilia Capriotti e la ballerina di Colorado Paola Di Benedetto. Francesco Monte, ex di Cecilia Rodriguez, ...

ISOLA DEI FAMOSI 2018 / Anticipazioni e cast : Bianca Atzei e Alessia Mancini tra i Concorrenti : ISOLA dei FAMOSI 2018, Anticipazioni e cast: arrivano le prime conferme ufficiali sui protagonisti del reality. In Honduras ci saranno anche Bianca Atzei e Alessia Mancini(Pubblicato il Wed, 20 Dec 2017 08:51:00 GMT)

ISOLA DEI FAMOSI 2018 / Anticipazioni e cast : Eva Henger e Bianca Atzei Concorrenti? : ISOLA dei FAMOSI 2018, Anticipazioni e cast: chi parteciperà alla prossima edizione? La conduttrice Alessia Marcuzzi "lancia la sfida" a Stefano De Martino!(Pubblicato il Tue, 19 Dec 2017 22:22:00 GMT)